Ослабление курса тенге объяснил глава Нацбанка

jitsu gif branding logo appbranding logo app
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы

      Ослабление курса тенге объяснил глава Нацбанка

      Опубликовано:

      Купюры тенге лежат рядом с банкой монет
      Деньги. Иллюстративное фото: bob_sato_1973/Getty Images

      Глава Национального банка Тимур Сулейменов во время заседания правительства объяснил динамику обменного курса тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

      "С начала года курс тенге укрепился на 1% до 519,73 тенге за доллар США. Со стороны внешних факторов наблюдается рыночная волатильность на фоне торговых войн в мире и укрепления российского рубля. Вместе с тем, цены на нефть формируются на уровне около 70 долларов за баррель", - сказал Тимур Сулейменов.

      По его словам, со стороны внутренних факторов в первые месяцы года поддержку национальной валюте оказывало снижение спроса на иностранную валюту вследствие сокращения импортных закупок и увеличения предложения валюты за счет налоговых выплат со стороны экспортеров.

      "В то же время, со второй половины июня на валютном рынке наблюдаются сезонные колебания обменного курса тенге на фоне увеличения спроса на иностранную валюту. Основными факторами являются начавшийся период отпусков среди населения и рост спроса на доллар со стороны юридических лиц, связанный с активной фазой реализации бюджетных программ и государственных закупок. 

      Вместе с тем, данные изменения носят умеренный и краткосрочный характер.

      Учитывая сезонный характер внутренних факторов, благоприятный внешний фон, существенных предпосылок для значительного изменения обменного курса в текущих условиях не наблюдается", - подчеркнул глава Нацбанка.

      Ранее мы писали, что в июне тенге неоднократно испытывал давление со стороны других валют. По итогу национальная валюта ослабла на 1,7% за месяц. При этом в мае в Казахстане фиксировали небольшое укрепление тенге.

      Напомним, ранее стало известно об ужесточении правил обмена валюты в Казахстане.Также отметим, что о возможном росте курса доллара эксперты предупреждали еще месяц назад.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.