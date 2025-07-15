Ослабление курса тенге объяснил глава Нацбанка

Глава Национального банка Тимур Сулейменов во время заседания правительства объяснил динамику обменного курса тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

"С начала года курс тенге укрепился на 1% до 519,73 тенге за доллар США. Со стороны внешних факторов наблюдается рыночная волатильность на фоне торговых войн в мире и укрепления российского рубля. Вместе с тем, цены на нефть формируются на уровне около 70 долларов за баррель", - сказал Тимур Сулейменов.

По его словам, со стороны внутренних факторов в первые месяцы года поддержку национальной валюте оказывало снижение спроса на иностранную валюту вследствие сокращения импортных закупок и увеличения предложения валюты за счет налоговых выплат со стороны экспортеров.

"В то же время, со второй половины июня на валютном рынке наблюдаются сезонные колебания обменного курса тенге на фоне увеличения спроса на иностранную валюту. Основными факторами являются начавшийся период отпусков среди населения и рост спроса на доллар со стороны юридических лиц, связанный с активной фазой реализации бюджетных программ и государственных закупок.

Вместе с тем, данные изменения носят умеренный и краткосрочный характер.

Учитывая сезонный характер внутренних факторов, благоприятный внешний фон, существенных предпосылок для значительного изменения обменного курса в текущих условиях не наблюдается", - подчеркнул глава Нацбанка.

Ранее мы писали, что в июне тенге неоднократно испытывал давление со стороны других валют. По итогу национальная валюта ослабла на 1,7% за месяц. При этом в мае в Казахстане фиксировали небольшое укрепление тенге.

Напомним, ранее стало известно об ужесточении правил обмена валюты в Казахстане.Также отметим, что о возможном росте курса доллара эксперты предупреждали еще месяц назад.

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