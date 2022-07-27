Спрос на доллары резко упал в Казахстане

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Июнь на валютном рынке оказался не самым удачным для доллара. Он не отличился высоким спросом среди казахстанцев, которые чаще продавали американскую валюту, а не покупали. Какие нетто-продажи у доллара и других валют были в июне, узнали журналисты NUR.KZ.

Национальная валюта не отличается особой стабильностью и многие казахстанцы предпочитают хранить свои сбережения в иностранной валюте. Как правило, выбор делается в пользу американского доллара. Спрос на него всегда выше других иностранных валют. Например, в мае 2022 года чистый спрос на американскую валюту достиг 209,3 млрд тенге.

Однако в июне картина резко изменилась. Как сообщает Нацбанк РК, нетто-продажи доллара (продажа минус покупка) за месяц составил всего 42,4 млрд тенге, что почти в пять раз меньше показателей в прошлом месяце. Это даже меньше мартовских показателей (64,9 млрд тенге), когда по разным причинам вместо долларов, казахстанцы скупали китайский юань.

Где казахстанцы чаще продавали доллар

Одной из причин низких нетто-продаж доллара является тот факт, что казахстанцы чаще продавали его, чем покупали. С текущим курсом доллара такое решение может быть обосновано. Более того, в четырех регионах Казахстана, нетто-продажи американской валюты ушли в минус:

Нур-Султан – нетто-продажи доллара составили минус 12,6 млрд тенге;

Акмолинская область – минус 621,1 млн тенге;

Восточно-Казахстанская и Абайская области – минус 695,8 млн тенге;

Северо-Казахстанская область – минус 65,5 млн тенге.

Алматы и Шымкент, показавшие в июне самые высокие нетто-продажи американской валюты (14,1 млрд тенге и 13,6 млрд тенге соответственно), все равно не смогли дотянуть до показателей предыдущего месяца. В мае чистые продажи доллара среди алматинцев составили более 80 млрд тенге, а среди жителей Шымкента – почти 35 млрд тенге.

Что покупали казахстанцы вместо доллара

В июне, на фоне падения спроса на доллар, незначительно выросли нетто-продажи рубля – почти 15 млрд тенге против 14,7 млрд тенге в мае. При этом значительно вырос спрос на евро. В июне его чистые продажи составили 33,6 млрд тенге, что на 8 млрд тенге больше, чем месяцем ранее.

Также в июне казахстанцы покупали британский фунт, его нетто-продажи составили 550 млн тенге, что меньше, чем в мае, однако значительно больше, чем было в предыдущие месяцы.

А вот китайский юань не повторил своего подвига в марте. Его нетто-продажи вообще ушли в минус. Отметился высоким спросом на китайскую валюту только Нур-Султан, нетто-продажи среди астанчан составили 11,9 млрд тенге.

Также небольшой объем продаж обеспечили жители Павлодарской (0,1 млн тенге), Атырауской (0,4 млн тенге), Актюбинской (0,8 млн тенге), Западно-Казахстанской (0,9 млн тенге) и Жамбылской (1,3 млн тенге) областей.

В целом по Казахстану нетто-продажи юаня достигли показателя минус 22,7 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1980416-spros-na-dollary-rezko-upal-v-kazahstane/