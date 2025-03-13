Конфискованы 5 тыс. долларов и Mitsubishi: парня осудили за торговлю "криптой" в Алматы

Завершено расследование в отношении алматинца, с 2021 по 2024 годы занимавшегося незаконной торговлей криптовалютой, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу, Департаментом АФМ по Алматы окончено расследование по факту незаконного оборота цифровых активов без соответствующих разрешительных документов.

"В сентябре 2020 года, будучи несовершеннолетним, подозреваемый разместил объявления о проведении обменных операций в мессенджере Telegram и на платформе OLX.

Поскольку пользователями криптобиржи Binance могут быть только совершеннолетние, он обратился к своему старшему брату с просьбой пройти верификацию для создания аккаунта.

В 2021 году он зарегистрировал дополнительно три аккаунта на имена своих родственников с целью дробления оборотных сумм и минимизации рисков блокировки.

В результате за период с 2021 по 2024 годы осуществлен незаконный оборот цифровых активов на общую сумму 5,6 млрд тенге", - сообщает ведомство.

Размер вознаграждения за оказанные услуги по обмену составлял от 0,5% до 2,5%.

На незаконно полученные вознаграждения подозреваемым приобретена автомашина Mitsubishi, на которую с санкции суда наложен арест.

Приговором суда он признан виновным по ст. 214 ч. 2 п. 2 УК РК (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере) и назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2,5 года.

Кроме того, в доход государства конфискованы цифровые активы на сумму 5 172 USDТ и автомашина Mitsubishi.

"Важно отметить, что незаконные криптообменники не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Именно поэтому их услугами зачастую пользуются преступники, прежде всего кибермошенники и наркодельцы.

Напомним, в 2024 году ликвидировано 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом 60 млрд тенге. Заморожено и конфисковано активов на сумму 4,8 млн USDT(около 2,5 млрд тенге).

В соответствии с Законом Республики Казахстан "О цифровых активах" любая деятельность, связанная с оборотом цифровых активов на территории страны, требует наличия лицензии", - предупреждает АФМ.

Напомним, ранее в декабре прошлого года приговором суда двое казахстанцев были осуждены за осуществление незаконной предпринимательской деятельности - обмена криптовалюты на сумму 7 млрд тенге.

До этого в Темиртау выявили факт организации незаконной майнинговой фермы - было изъято 156 единиц оборудования. Проводится досудебное расследование.

В октябре суд по уголовным делам вынес приговор двум жителям столицы за незаконную предпринимательскую деятельность - продажу криптовалюты. Обвиняемые были признаны виновными в совершении уголовного правонарушения и осуждены к году лишения свободы, с конфискацией имущества, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с оборотом необеспеченных цифровых активов сроком на 5 лет.

До этого двух граждан, организовавших подпольную майнинговую ферму по добыче криптовалюты, осудили в Шымкенте. Ущерб от их деятельности составил свыше 100 млн. Они приговорены к 2 годам лишения свободы и 2,5 года ограничения свободы соответственно, с конфискацией имущества.

Добавим, покупка и торговля криптовалютой могут приносить доход. Но иногда такие операции оборачиваются уголовными делами для казахстанцев. Как получать прибыль и не нарушать закон, читайте здесь.