Почти до 50 тыс. тенге за грамм подорожало золото в Казахстане

Стоимость золота в Казахстане в очередной раз побила рекорд, достигнув ценника в 49 695 тенге за 1 грамм. Это сразу на 56,3% больше, чем было год назад. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Важно: мнение и прогнозы, описываемые в материале, не являются инвестиционной рекомендацией. Следует помнить, что инвестиции имеют риски, а ответственность за принятые финансовые решения несет сам инвестор.

Стоимость золота продолжает расти в Казахстане. За выходные, по данным Национального банка РК, 1 грамм золота подорожал на 1,66% и теперь стоит 49 695,43 тенге. Ценник снова побил очередной исторический рекорд.

Таким образом, цена за самый маленький слиток аффинированного золота весом в 5 граммов, который можно легально приобрести в банках второго уровня и в некоторых обменниках, составляет около 248 477,15 тенге.

Стоит отметить, что текущий курс золота сразу на 56,28% выше того, что фиксировался год назад – 29 марта 2024 года 1 грамм драгоценного металла в Казахстане стоил 31 799,24 тенге.

Такой стремительный рост цен может создать впечатление, что золото является крайне эффективным и надежным финансовым инструментом для дополнительного заработка.

Однако казахстанцам следует подходить к таким инвестициям осторожно – золото слишком долго растет в цене, и вскоре инвесторы, которые приобрели его ранее, могут начать избавляться от слитков, чтобы зафиксировать прибыль. При таком исходе цены на драгоценный металл могут сильно снизиться.

Между тем стоит отметить, что рост цен на золото фиксируется не только в Казахстане – он наблюдается во всем мире. Недавно, например, мы рассказывали о том, что одна тройская унция золота (31,1 грамма) превысила рекордные 3 000 долларов.

Также напомним, что казахстанцы могут приобретать не только золотые слитки, но и Gold Coin – цифровое золото, которое можно будет менять на настоящие инвестиционные монеты в Нацбанке.