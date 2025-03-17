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Рекордное подорожание золота зафиксировано в Казахстане

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Золотые и серебряные слитки лежат на документах
Золотые слитки. Иллюстративное фото: adventtr/Getty Images

За выходные стоимость золота в Казахстане выросла почти на 2 тыс. тенге и превысила 48,7 тыс. тенге за грамм. Текущая цена является абсолютным рекордом. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Важно: мнение и прогнозы, описываемые в материале, не являются инвестиционной рекомендацией. Следует помнить, что инвестиции имеют риски, а ответственность за принятые финансовые решения несет сам инвестор.

Золото продолжает стремительно дорожать. Недавно на мировом рынке стоимость 1 тройской унции драгоценного металла (31,1 грамма) превысила 3 000 долларов, что является историческим рекордом.

Не обошел рост цен на золото и Казахстан. Согласно данным Национального банка РК, по состоянию на 17 марта 2025 года стоимость одного грамма составляет 48 720,41 тенге, соответственно, 1 тройская унция стоит около 1 515 205 тенге, что также является абсолютным рекордом – таких цен на золото в стране еще не фиксировалось.

Стоит отметить, что золото отметилось не только максимальной ценой, но и значительным приростом. Всего за выходные драгоценный металл подорожал на 1 830,92 тенге. Для понимания: в пятницу прирост составлял чуть больше 1 тыс. тенге, а четыре дня до этого цены вовсе падали, и 1 грамм стоил около 45 тыс. тенге.

Такой значительный рост может привлечь казахстанцев, желающих вложить свои деньги в выгодный финансовый инструмент, однако к инвестированию в золото следует подходить осторожно.

Дело в том, что золото сейчас является выгодным в первую очередь для тех, кто успел приобрести его по низким ценам. Например, год назад 1 грамм драгоценного металла стоил всего 31 333,71 тенге, а два года назад, то есть 17 марта 2023 года – вообще лишь 28 766,18 тенге.

У текущих же цен есть свои риски. Дело в том, что рано или поздно обладатели золота могут решить продать его, чтобы зафиксировать прибыль, что в свою очередь может повлиять на котировки золота, снизив его стоимость. Поэтому, перед тем как покупать золото, следует взвесить все "за" и "против".

Между тем у казахстанцев есть возможность не только приобретать слитки, но и покупать "цифровое золото" в виде Gold Coin, которое можно будет обменять на настоящие золотые монеты Национального банка РК.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2228579-rekordnoe-podorozhanie-zolota-zafiksirovano-v-kazahstane/