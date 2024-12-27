Спрос на доллары достиг максимума за 2024 год в Казахстане

В ноябре нетто-продажи американской валюты достигли 228,1 млрд тенге, что является максимумом в 2024 году. С начала года они превысили 1,7 трлн тенге. О ситуации на валютном рынке читайте на NUR.KZ.

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В ноябре текущего года жители Казахстана активно скупали доллары США. Согласно данным Национального банка РК, всего за месяц нетто-продажи (продажа минус покупка валюты обменными пунктами) достигли 228,1 млрд тенге.

За месяц спрос на американскую валюту вырос на 34,14%. Текущая сумма также стала максимальной для 2024 года.

Всего же "чистые" продажи доллара за 11 месяцев достигли 1,72 трлн тенге – это примерно на 13,3% больше прошлогоднего показателя.

Сильнее всего доллары пользовались спросом у жителей Алматы – они обеспечили нетто-продажи на 63,7 млрд тенге. Следом идет Шымкент – 57,5 млрд тенге, а замыкает тройку лидеров Астана – 27,4 млрд тенге.

Также высокий спрос на американскую валюту наблюдался в Мангистауской (11,9 млрд тенге), Атырауской (9,8 млрд тенге), Актюбинской (7,4 млрд тенге) и Карагандинской (6,3 млрд тенге) областях.

Напомним, что именно в ноябре тенге начал сильно терять свои позиции, а курс доллара превысил отметку в 500 тенге. Возможно, повышенный спрос был связан с тем, что население стремилось сохранить свои сбережения, купив более стабильные доллары.

Нетто-продажи доллара. Источник: Национальный банк РК

Спрос на другие иностранные валюты

Помимо доллара, население страны активно скупало евро – нетто-продажи за месяц выросли на 27,33%, до 23 млрд тенге. Всего с начала года казахстанцы приобрели европейской валюты на 189 млрд тенге "чистыми".

Примечательно, что второй месяц в Казахстане сохраняются положительные нетто-продажи рубля. В ноябре его скупили на 4,9 млрд тенге. Это притом, что в 2024 году по большей части население чаще сдавало российскую валюту в обменные пункты, чем покупало ее.

Впрочем, в разрезе всех 11 месяцев "чистые" продажи рубля в Казахстане все равно оказались отрицательными – минус 4,6 млрд тенге.

Нетто-продажи иностранных валют. Источник: Национальный банк РК

Что касается других, менее популярных иностранных валют, то спрос на них остается на относительно низком уровне.

Так, в ноябре нетто-продажи китайского юаня составили 124 млн тенге, а британского фунта – 256,5 млн тенге. С начала года население приобрело их на 4,4 млрд тенге и 1,3 млрд тенге соответственно.

В 2024 году тенге потерял свои позиции по отношению ко всем основным иностранным валютам, но сильнее всего к доллару США. О том, как сильно обесценилась казахстанская валюта, мы рассказывали здесь.