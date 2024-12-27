Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Спрос на доллары достиг максимума за 2024 год в Казахстане

Опубликовано:

Деньги. Рубли, тенге, доллары, евро.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В ноябре нетто-продажи американской валюты достигли 228,1 млрд тенге, что является максимумом в 2024 году. С начала года они превысили 1,7 трлн тенге. О ситуации на валютном рынке читайте на NUR.KZ.

Свежая публикация по теме:
Доллар подорожал более чем на 5 тенге в Казахстане

В ноябре текущего года жители Казахстана активно скупали доллары США. Согласно данным Национального банка РК, всего за месяц нетто-продажи (продажа минус покупка валюты обменными пунктами) достигли 228,1 млрд тенге.

За месяц спрос на американскую валюту вырос на 34,14%. Текущая сумма также стала максимальной для 2024 года.

Всего же "чистые" продажи доллара за 11 месяцев достигли 1,72 трлн тенге – это примерно на 13,3% больше прошлогоднего показателя.

Сильнее всего доллары пользовались спросом у жителей Алматы – они обеспечили нетто-продажи на 63,7 млрд тенге. Следом идет Шымкент – 57,5 млрд тенге, а замыкает тройку лидеров Астана – 27,4 млрд тенге.

Также высокий спрос на американскую валюту наблюдался в Мангистауской (11,9 млрд тенге), Атырауской (9,8 млрд тенге), Актюбинской (7,4 млрд тенге) и Карагандинской (6,3 млрд тенге) областях.

Напомним, что именно в ноябре тенге начал сильно терять свои позиции, а курс доллара превысил отметку в 500 тенге. Возможно, повышенный спрос был связан с тем, что население стремилось сохранить свои сбережения, купив более стабильные доллары.

Нетто-продажи доллара в Казахстане за 11 месяцев 2024 года
Нетто-продажи доллара. Источник: Национальный банк РК

Спрос на другие иностранные валюты

Помимо доллара, население страны активно скупало евро – нетто-продажи за месяц выросли на 27,33%, до 23 млрд тенге. Всего с начала года казахстанцы приобрели европейской валюты на 189 млрд тенге "чистыми".

Примечательно, что второй месяц в Казахстане сохраняются положительные нетто-продажи рубля. В ноябре его скупили на 4,9 млрд тенге. Это притом, что в 2024 году по большей части население чаще сдавало российскую валюту в обменные пункты, чем покупало ее.

Впрочем, в разрезе всех 11 месяцев "чистые" продажи рубля в Казахстане все равно оказались отрицательными – минус 4,6 млрд тенге.

Нетто-продажи рубля и евро в Казахстане за 11 месяцев 2024 года
Нетто-продажи иностранных валют. Источник: Национальный банк РК

Что касается других, менее популярных иностранных валют, то спрос на них остается на относительно низком уровне.

Так, в ноябре нетто-продажи китайского юаня составили 124 млн тенге, а британского фунта – 256,5 млн тенге. С начала года население приобрело их на 4,4 млрд тенге и 1,3 млрд тенге соответственно.

В 2024 году тенге потерял свои позиции по отношению ко всем основным иностранным валютам, но сильнее всего к доллару США. О том, как сильно обесценилась казахстанская валюта, мы рассказывали здесь.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Курс тенге
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2205900-spros-na-dollary-dostig-maksimuma-za-2024-god-v-kazahstane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie