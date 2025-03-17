Курс доллара снова опустился ниже 500 тенге в Казахстане

Торги валютами на KASE начались со снижения цен на доллар. Его курс в результате снова опустился ниже 500 тенге. К этому значению приблизились и ценники в обменниках. Подробности читайте на NUR.KZ.

Первая после выходных торговая сессия иностранными валютами на Казахстанской фондовой бирже (KASE) началась с резкого уменьшения стоимости сделок по купле-продаже доллара США. Средняя цена торгов по данным на 10:30 составляет 498,89 тенге.

При этом напомним, что в пятницу курс доллара вырос до максимума за последний месяц – 505,15 тенге. Такой курс был установлен как официальный на выходные и на сегодняшний день, несмотря на новое снижение стоимости американской валюты.

А обменные пункты, расположенные в мегаполисах Казахстана, согласно данным портала Kurs.kz на сегодня в 11:00, уже отреагировали на рыночные изменения и установили следующие цены покупки и продажи наличных долларов:

Астана: покупка – от 497 до 498 тенге , продажа – от 503 до 504 тенге ;

, продажа – ; Алматы: покупка – от 494,9 до 500 тенге , продажа – от 500,5 до 503 тенге ;

, продажа – ; Шымкент: покупка – от 498 до 500 тенге, продажа – от 501 до 503 тенге.

Напомним, что после выходных на прошлой неделе средневзвешенная стоимость доллара на бирже опустилась до 488,53 тенге. Это был самый низкий курс американской валюты за последний месяц.