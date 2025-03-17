Курс доллара снова опустился ниже 500 тенге в Казахстане

Торги валютами на KASE начались со снижения цен на доллар. Его курс в результате снова опустился ниже 500 тенге. К этому значению приблизились и ценники в обменниках. Подробности читайте на NUR.KZ.
Первая после выходных торговая сессия иностранными валютами на Казахстанской фондовой бирже (KASE) началась с резкого уменьшения стоимости сделок по купле-продаже доллара США. Средняя цена торгов по данным на 10:30 составляет 498,89 тенге.
При этом напомним, что в пятницу курс доллара вырос до максимума за последний месяц – 505,15 тенге. Такой курс был установлен как официальный на выходные и на сегодняшний день, несмотря на новое снижение стоимости американской валюты.
А обменные пункты, расположенные в мегаполисах Казахстана, согласно данным портала Kurs.kz на сегодня в 11:00, уже отреагировали на рыночные изменения и установили следующие цены покупки и продажи наличных долларов:
- Астана: покупка – от 497 до 498 тенге, продажа – от 503 до 504 тенге;
- Алматы: покупка – от 494,9 до 500 тенге, продажа – от 500,5 до 503 тенге;
- Шымкент: покупка – от 498 до 500 тенге, продажа – от 501 до 503 тенге.
Напомним, что после выходных на прошлой неделе средневзвешенная стоимость доллара на бирже опустилась до 488,53 тенге. Это был самый низкий курс американской валюты за последний месяц.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2228600-kurs-dollara-snova-opustilsya-nizhe-500-tenge-v-kazahstane/