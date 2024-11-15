Цифровые золотые монеты смогут купить казахстанцы

В Казахстане запускают цифровую инвестиционную монету, которая стоит как настоящая. Купить или продать виртуальное золото можно будет в любой момент в режиме онлайн. Подробности читайте на NUR.KZ.

У казахстанцев существует множество способов инвестировать свои сбережения: открыть депозит в банке, приобрести акции компаний или же купить золотые слитки и инвестиционные монеты.

У последнего варианта появилась альтернатива. Национальный банк РК в честь празднования Дня национальной валюты объявил о планах по запуску в начале 2025 года проекта "Цифровая инвестиционная монета".

Казахстанцы смогут приобрести виртуальные золотые монеты в уникальном оформлении. Монета выполнена в стиле коллекционных монет из серии "Культовые животные – тотемы кочевников".

Новая инвестиционная золотая монета. Источник: Национальный банк РК

Купить или продать монетки можно будет в режиме онлайн в любой момент и из любой точки мира. Сделать это можно будет через специальное мобильное приложение.

Стоимость монеты будет зависеть от веса и цены на золото, установленной Лондонской ассоциацией участников рынка драгоценных металлов (LBMA), а также обменного курса доллара к тенге, установленного Национальным Банком.

Примечательно, что, покупая такую монету, казахстанцы по сути становятся владельцем настоящего золота. Это значит, что при накоплении достаточного количества виртуальных монеток можно будет обменять их на физическую золотую инвестиционную монету в филиале Национального банка РК.

Вес реальной монеты составит одну тройскую унцию, то есть 31,1 грамма золота 999 пробы, а ее номинал будет равен 100 тенге.

Напомним, ранее стало известно, что именно инвестирование в золото оказалось одним из самых прибыльных способов дополнительного заработка в Казахстане. Драгоценный металл оказался в разы выгоднее покупки доллара.