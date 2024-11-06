Доллар сильно подорожал в Казахстане на фоне выборов в США

Американская валюта подскочила на Казахстанской фондовой бирже в среду, 6 ноября, свидетельствуют данные торгов на сайте KASE, передает NUR.KZ.
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 492,14 тенге, поднявшись сразу на 3,13 тенге с момента последней сессии.
Согласно данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня осуществляется по следующему курсу:
- в Астане: покупка - 489,5 тенге, продажа - 493,5-495 тенге;
- в Алматы: покупка - 489-492 тенге, продажа - 493,5-494,5 тенге.
Между тем на сайте Kurs.kz, в казахстанских обменниках на данный момент купить и продать доллары можно по следующим ценам:
- в Алматы: покупка - 489-492,5 тенге, продажа - 492,5-493,9 тенге;
- в Астане: покупка - 490 тенге, продажа - 495 тенге.
По информации Bloomberg, американские выборы усилили интерес к сделкам, которые зависят от обещаний Дональда Трампа проводить политику протекционизма. Поэтому доллар поднялся до самого высокого уровня с июля.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2183958-dollar-silno-podorozhal-v-kazahstane-na-fone-vyborov-v-ssha/