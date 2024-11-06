Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Доллар сильно подорожал в Казахстане на фоне выборов в США

Опубликовано:

Девушка считает деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Американская валюта подскочила на Казахстанской фондовой бирже в среду, 6 ноября, свидетельствуют данные торгов на сайте KASE, передает NUR.KZ.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 492,14 тенге, поднявшись сразу на 3,13 тенге с момента последней сессии.

Согласно данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня осуществляется по следующему курсу:

  • в Астане: покупка - 489,5 тенге, продажа - 493,5-495 тенге;
  • в Алматы: покупка - 489-492 тенге, продажа - 493,5-494,5 тенге.

Между тем на сайте Kurs.kz, в казахстанских обменниках на данный момент купить и продать доллары можно по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка - 489-492,5 тенге, продажа - 492,5-493,9 тенге;
  • в Астане: покупка - 490 тенге, продажа - 495 тенге.

По информации Bloomberg, американские выборы усилили интерес к сделкам, которые зависят от обещаний Дональда Трампа проводить политику протекционизма. Поэтому доллар поднялся до самого высокого уровня с июля.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Курс тенге
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2183958-dollar-silno-podorozhal-v-kazahstane-na-fone-vyborov-v-ssha/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie