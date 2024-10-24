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Спрос на доллары резко вырос, а на рубли снова упал в Казахстане

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Деньги. Рубли, тенге, доллары, евро.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В сентябре резко вырос "чистый" спрос на доллары в Казахстане – почти до 170 млрд тенге. А вот от рублей население чаще избавлялось, и их продажи снова ушли "в минус". Подробности читайте на NUR.KZ.

В сентябре, согласно данным Национального банка РК, нетто-продажи доллара (продажа минус покупка валюты обменными пунктами) составили почти 169,6 млрд тенге. За месяц объем продаж вырос сразу на 53,3%. Это также самый высокий показатель с января 2024 года.

Наибольший объем продаж обеспечили жители Шымкента (52,1 млрд тенге) и Алматы (46,5 млрд тенге). Также отличилась Мангистауская область (11,1 млрд тенге).

"Чистый" спрос на доллары в Казахстане
Нетто-продажи доллара. Источник: Национальный банк РК

Примечательно, что на фоне повышения спроса на доллары в Казахстане снова ушел "в минус" рубль. Нетто-продажи российской валюты составили минус 239,3 млн тенге.

"Чистый" спрос на рубли наблюдался в Восточно-Казахстанской (1,6 млрд тенге) и Карагандинской (более 1 млрд тенге) областях, тогда как чаще всего "избавлялись" от валюты в Астане (минус 7,2 млрд тенге).

Отрицательные продажи также были зафиксированы в Алматы (минус 98,7 млн тенге) и Туркестанской области (минус 3,3 млн тенге).

"Чистый" спрос на рубли в Казахстане
Нетто-продажи рубля. Источник: Национальный банк РК

Между тем в сентябре более чем в два раза вырос спрос на евро – почти до 3 млрд тенге "чистыми", а также увеличились продажи фунта стерлингов – на 21,83%, до 304,2 млн тенге. А вот китайский юань незначительно просел – на 0,6%, до 166,9 млн тенге.

Таким образом, сентябрь стал шестым месяцем 2024 года, когда нетто-продажи рубля уходили "в минус", то есть жители страны чаще его сдавали в обменные пункты, а не покупали, тогда как спрос на другие основные иностранные валюты остается положительным.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2178497-spros-na-dollary-rezko-vyros-a-na-rubli-snova-upal-v-kazahstane/

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