Курс доллара снизился на 2 тенге в Казахстане

По итогам дневных торгов, прошедших сегодня, 21 января, на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара понизился на 2,36 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на KASE.

Средневзвешенный курс доллара по итогам дневных торгов составил 527,58 тенге, понизившись на 2,36 тенге.

Согласно данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня осуществляется по следующему курсу:

в Астане: покупка - 521 тенге, продажа - 527-528 тенге;

покупка - 521 тенге, продажа - 527-528 тенге; в Алматы: покупка - 521-525,50 тенге, продажа - 527-529 тенге.

Между тем на сайте Kurs.kz, в казахстанских обменниках на данный момент купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы : покупка - 5218-526,5 тенге, продажа - 526,5-532 тенге;

: покупка - 5218-526,5 тенге, продажа - 526,5-532 тенге; в Астане: покупка - 524-527,5 тенге, продажа - 527-533 тенге.

Напомним, на днях Нацбанк Казахстана сообщил о сохранении базовой ставки на прежнем уровне. В то же время, было указано на возможные признаки "перегрева" экономики страны.

Тогда же в Нацбанке ответили, почему курс тенге не укрепляется, когда растут цены на нефть.

Глава Нацбанка Тимур Сулейменов на брифинге в тот день также ответил, планирует ли Нацбанк вернуться к фиксированному курсу тенге, учитывая последние высказывания президента в недавнем интервью.

При этом ранее эксперты отмечали, что доллар продолжит расти, и через год его курс превысит 550 тенге. Также они ожидают ускорения инфляции до 9,4% в течение 12 месяцев в Казахстане.