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Золото подорожало в полтора раза: какого рекорда оно снова достигло в Казахстане

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Золотой слиток и гранулы
Золото. Иллюстративное фото: Liudmila Chernetska/Getty Images

По данным на 16 января 2025 года стоимость золота в Казахстане составляет 45 753,47 тенге за грамм. Это очередной рекорд. За год драгметалл подорожал в полтора раза. Подробности читайте на NUR.KZ.

Весь прошлый год золото активно дорожало в Казахстане, демонстрируя рекордные показатели. 13 декабря 2024 года его официальный курс впервые превысил 45 тысяч тенге за грамм.

Спустя месяц и этот рекорд был побит – сегодня, 16 января 2025 года, стоимость одного грамма золота, по данным Национального банка РК, составила 45 753,47 тенге.

Учитывая то, что в аналогичную дату прошлого года, драгоценный металл стоил 29 805,23 тенге за грамм, за 12 месяцев он подорожал в полтора раза, а точнее, на 53,5%.

Стоимость золота в Казахстане
Стоимость золота в Казахстане. Источник данных: Национальный банк РК

Мировые эксперты между тем ожидали дальнейший рост цен на золото в 2025 году. В конце декабря они отметили, что драгоценный металл сохранит позиции на уровне исторических максимумов, оставаясь востребованным активом-убежищем в условиях глобальной экономической нестабильности.

Но казахстанцам также стоит помнить, что вложения в рекордно дорогое золото могут оказаться рискованными. За резким ростом может последовать снижение стоимости на фоне активных продаж со стороны инвесторов, желающих обналичить прибыль.

Поэтому информация в данной статье не является рекомендацией к инвестиционной деятельности. Каждый инвестор должен сам принимать решения о покупке активов, изучив рынок и осознав свою ответственность.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2212208-zoloto-podorozhalo-v-poltora-raza-kakogo-rekorda-ono-snova-dostiglo-v-kazahstane/

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