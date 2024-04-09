Стоимость золота достигла рекорда в Казахстане

По состоянию на 9 апреля стоимость одного грамма золота в Казахстане превысила 33,5 тыс. тенге. Это рекордное значение за все время. Подробности о росте цен на драгоценный металл, читайте на NUR.KZ.

Золото может стать ценным инструментом для сохранения и приумножении капитала. Ранее эксперты прогнозировали рост цен на этот драгоценный металл на фоне макроэкономической неопределенности и вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

Этот рост не заставил себя долго ждать. Согласно данным Национального банка РК, официальная стоимость 1 грамма золота 9 апреля достигла рекордных 33 505,6 тенге – всего за день драгметалл вырос в цене на 1,93%, или на 633,59 тенге.

Текущая стоимость побила предыдущий исторический рекорд, который был зафиксирован 10 марта 2022 года – тогда 1 грамм стоил 33 074,97 тенге.

В целом с начала 2024 года цены на золото в Казахстане выросли на 10,56%, или на 3 201,17 тенге за грамм.

Рост цен на золото в Казахстане. Источник: Национальный банк РК

Стоит отметить, что в стране растут не только цены на золото, но и спрос на него среди населения. За весь 2023 году жители Казахстана скупили 38 729 мерных слитков аффинированного золота общим весом в 1,6 тонны, что стало рекордом за все время.