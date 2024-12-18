Доллар подешевел в Казахстане

Американская валюта подешевела в Казахстане в ходе сегодняшних торгов на Казахстанской фондовой бирже, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт KASE.
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 522,63 тенге, снизившись на 1,97 тенге с момента последней сессии.
На странице обменного курса на NUR.KZ указано, что покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня осуществляется по следующему курсу:
- в Астане: покупка – 517,7-518,5 тенге, продажа – 524,2-524,5 тенге;
- в Алматы: покупка – 517,7-523,5 тенге, продажа – 524,2 -527,1 тенге.
По данным портала Kurs.kz, в казахстанских обменниках на данный момент купить и продать доллары можно по следующим ценам:
- в Алматы: покупка – 515-524 тенге, продажа – 524-529 тенге;
- в Астане: покупка – 520 тенге, продажа – 527 тенге.
До этого мы писали, что ожидания экспертов Ассоциации финансистов Казахстана в отношении курса нацвалюты ухудшились на фоне ослабления тенге в ноябре: через месяц курс прогнозируется на отметке 524,1 тенге за доллар.
Отмечается, что тенденции к укреплению тенге не прогнозируется и на горизонте 12 месяцев: рост доллара против нацвалюты может составить 6% от текущего значения, до 545,2 тенге за доллар.
Позже глава Миннацэкономики высказался о прогнозе Ассоциации финансистов по курсу доллара за 545 тенге в Казахстане.
"Если честно, формулировки такие расплывчатые, общими словами, там ссылаются и на геополитику, и платежный баланс, и на другие макропоказатели. Для нас самый главный показатель - уровень экспорта и уровень валютной продажи на внутреннем рынке", - заявил Байбазаров.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2201859-dollar-podeshevel-v-kazahstane/