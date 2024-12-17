"Можно и до 600 дойти такими рассуждениями": министр высказался о прогнозе финансистов по курсу тенге

На брифинге правительства глава Миннацэкономики высказался о прогнозе Ассоциации финансистов по курсу доллара за 545 тенге в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я буквально сегодня прочитал этот прогноз тоже. Если честно, формулировки такие расплывчатые, общими словами, там ссылаются и на геополитику, и платежный баланс, и на другие макропоказатели. Для нас самый главный показатель - уровень экспорта и уровень валютной продажи на внутреннем рынке. Это очень важно. Вот за этим мы будем следить, работать.

Недавно мы с Национальным банком провели серию встреч, где обозначили меры усиления предложения на внутреннем валютном рынке. Правительство будет помогать Нацбанку в этом вопросе", - заявил глава МНЭ Нурлан Байбазаров.

Он добавил, что в следующе году основные инвестиции будут привлекать за счет внебюджетных частных источников - это будут в основном валютные инвестиции.

"В том числе наши холдинги национальные, институты развития активно будут занимать и инвестировать в иностранной валюте, и вся эта масса будет проходить через наш валютный рынок, и мы будем в этом смысле помогать Нацбанку с точки зрения увеличения предложения на рынке, потому что у нас ценообразование рыночное, зависит от спроса и предложения на валютном рынке.

Нацбанк сегодня докладывал, больше 2 млрд долларов за ноябрь Нацбанком было предложено на рынок через трансферты, валютные интервенции. Я думаю, эти меры помогут удерживать валютный курс, чтобы девальвация не ускорялась. А прогнозировать – можно и до 600 дойти такими рассуждениями. Я думаю, это чисто экспертное мнение, их много на рынке, и они очень разные", - заявил министр.

Он добавил, что правительство не согласно с прогнозом ассоциации по курсу доллара в 545 тенге.

Напомним, сегодня мы писали о прогнозах экспертов, согласно которым в 2025 году курс доллара может вырасти до 545,2 тенге. Сообщалось, что помимо дешевой нефти, на тенге будут давить замедление экономического роста в соседних странах, растущий импорт и сложная геополитическая ситуация в регионе.

Добавим, ранее один из экспертов высказывал мнение о возможном росте курса доллара до 1 000 тенге.

Также и неделю назад эксперты Ассоциации финансистов Казахстана дали неутешительный прогноз по курсу тенге. Ожидания экспертов в отношении курса нацвалюты ухудшились на фоне ослабления тенге в ноябре: через месяц курс прогнозируется на отметке 524,1 тенге за доллар.

При этом в начале декабря министр национальной экономики Нурлан Байбазаров отметил, что среднегодовой курс доллара при расчете бюджета в Казахстане заложен по 470 тенге. По "плану Б" доллар прогнозировался максимум по 500 тенге.

Добавим, по официальным данным Национального банка Республики Казахстан на сегодня, 17 декабря 2024 года, курс тенге к доллару составляет 522.49.