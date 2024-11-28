Рубль опять стремительно дешевеет. Поможет ли ему Центробанк?

Центральный банк обновил курс российской валюты на четверг: доллар стоит больше 108 рублей, евро — дороже 113 рублей. За сутки доллар вырос почти на три рубля, евро — на 2,6 рублей.

Правительство пока не вмешивается и не пытается поддержать рубль, в то время как Банк России заморозил некоторые свои операции.

Что будет дальше с рублем?

Доллар и евро — вверх, рубль — вниз

Девальвация рубля к доллару с начала сентября составила около 20%, подсчитала Би-би-си, опираясь на данные Центробанка. Лишь за несколько недель ноября доллар к рублю укрепился более чем на 11%. Евро с начала сентября вырос 14%.

Речь только об официальных курсах. В банковских приложениях доллар дороже 110 рублей, правда, разброс высокий. Например, в приложении «Т банка» можно купить доллар за 118 рублей, у Райффайзенбанка — за 112 рублей (в офисе доллар дороже — 117 рублей). Лишь у «Сбера» курс доллара соответствует курсу ЦБ — 108 рублей.

Дорожает доллар и на площадках вроде Forex.

Сейчас доллар и евро не торгуются на Московской бирже. Торги прекратились после того, как против самой биржи и ее инфраструктуры были введены санкции. С тех пор ЦБ определяет курсы доллара и евро по межбанковской статистике.

При этом на Московской бирже все еще торгуется юань. Но он тоже стремительно дорожал к рублю весь ноябрь. Если в самом начале месяца он стоил в районе 13 рублей, то в среду поднимался выше 15 рублей. Но во второй половине дня юань начал дешеветь — после заявления Банка России.

Как ЦБ решил поддержать рубль?

Вечером в среду Центральный банк вмешался в ситуацию с рублем. Регулятор принял два решения:

С 28 ноября и до конца года ЦБ перестанет покупать валюту в рамках бюджетного правила. Покупка Банком России валюты была одним из факторов ослабления рубля, но едва ли это играло существенную роль.

При этом ЦБ уже какое-то время покупает рубли и продает валюту — это отложенные операции за 2023 год (подробнее об этом инструменте Би-би-си уже писала). ЦБ продолжит их проводить, они в итоге должны привести к укреплению рубля, правда, вряд ли сами по себе окажут серьезное воздействие.

Фактически только ЦБ на настоящий момент и предпринял попытку приостановить падение рубля.

Раньше власти включались и принимали меры для срочного укрепления российской валюты, когда доллар достигал отметки в 100 рублей. Одной из таких мер, которая помогала стабилизировать рубль в 2022 и 2023 годах, было обязательство экспортеров продавать валютную выручку на внутреннем рынке. Сейчас они обязаны продавать всего 25%, попыток увеличить продажи пока не делается.

Но теперь повышение норматива продажи, возможно, уже не даст прежнего эффекта, считает экономист Дмитрий Полевой. Это может лишь ухудшить положение бизнеса, а рублю не поможет, пишет он.

По его мнению, проблема сейчас не в слабом рубле, а в волатильности — то есть колебания курса слишком велики.

Другие средства поддержать рубль — это очередное повышение ключевой ставки и ограничения на переводы, пишет экономист.

Многие аналитики и так ждут от ЦБ повышения ставки в декабре, ведь до сих пор регулятору не удалось снизить темпы роста цен. Правда, ЦБ критикуют за уже и так высокую ставку и вряд ли он на это пойдет раньше заседания совета директоров.

Снижение курса рубля может привести к серьезному росту инфляции — через рост цен на импортные товары и различное сырье, которое нужно для производства товаров внутри России. В середине ноября инфляция достигла почти 9% в годовом выражении. Повышение ключевой ставки пока привело к ее серьезному замедлению.

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, наоборот, считает, что ЦБ недооценивает последствий снижения курса рубля для инфляции. По его словам, это может привести к куда большему росту цен.

Позднее ситуацию прокомментировал министр экономического развития Максим Решетников. Он заявил, что, по его мнению, ослабление рубля не связано с фундаментальными факторами. На него повлияло укрепление доллара к мировым валютам, а также «опасения участников внешнеэкономической деятельности относительно дальнейшего взаимодействия с контрагентами на фоне очередного ужесточения санкций против России» — вероятно, Решетников имел в виду введение США санкций против Газпромбанка.

«Кроме того, как это часто происходит в подобных ситуациях, на валютном рынке присутствует избыточная эмоциональная составляющая. Опыт показывает, что после периода повышенной волатильности курс всегда стабилизируется», — цитирует Решетникова РБК.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на вопрос о том, как рост доллара отразится на россиянах, намекнул, что те, кто получают зарплату в рублях, этого не должны заметить.

Что же происходит с рублем?

Сейчас рубль обновляет минимумы весны 2022 года — первых месяцев войны и паники в российской экономике.

Главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова объясняет падение рубля тем, что в конце месяца экспортеры «традиционно выходили» с повышенными продажами валюты. Но из-за американских санкций против Газпромбанка, которые были введены 21 ноября, «эта финансовая логистика» сломалась, считает она.

По ее мнению, импортеры сейчас по-прежнему валюту покупают даже в большем количестве — им надо закупать товар перед новогодними праздниками. Но из-за санкций предложение валюты ограничено. «Это такой технический дисбаланс спроса и предложения на валютном рынке, который объясняет такое сильное движение курса», — полагает Орлова.

Аналитики компании БКС также объясняют «отвесное падение рубля» нарушением механизма оплаты экспорта и импорта из-за санкций, а также обострением геополитических рисков.

«На таком фоне эмоции зашкаливают, появляются все более критические оценки перспектив рубля», — пишут экономисты. По их мнению, разворот и укрепление рубля могут начаться в любой момент. Они ожидают, что ЦБ придется на этом фоне и дальше повышать ставку, и ждут вмешательства властей.