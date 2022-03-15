Казахстанцы продают доллары по 800 тенге на сайте объявлений

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

На фоне появившихся в стране ограничений по продаже обменниками и банками наличных долларов, предприимчивые казахстанцы решили создать свой маленький бизнес. Сегодня иностранную валюту можно найти на сайте частных объявлений, правда, намного дороже, передает NUR.KZ.

Так, цена на продажу долларов у частных лиц начинается от 540 тенге, тогда как в обменных пунктах, согласно сайту Kurs.kz, составляет 515 тенге за покупку и 520 тенге - за продажу.

Далее идет большой разброс цен: кто-то предлагает иностранную валюту приобрести за 550 тенге, кто-то - за 600, 700 и даже 800 тенге за единицу.

"Продам доллар: 700 тенге за 1 доллар Осталось 6000 долларов", "Не хватает на ремонт, деньги из банка, нужны тенге", "Продам 1700 долларов за один миллион тенге", - гласят предложения частных лиц.

При этом найти доллары на продажу таким образом можно практически в любом регионе страны, однако лидируют, судя по количеству объявлений, Алматы и столица.

Напомним, ранее сообщалось, что банки и обменные пункты испытывают трудности с продажей наличной иностранной валюты. В Нацбанке рассказали, что это связано с возросшим спросом со стороны населения и логистическими затруднениями с доставкой долларов в Казахстан из других стран.

При этом стоит отметить, что банки могут вводить определенные лимиты на снятие наличности со счетов.

Вчера президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указ, запрещающий вывоз из страны иностранной валюты суммой свыше 10 000 долларов в эквиваленте. Также запрещено вывозить слитки золота и инвестиционные монеты.

В Нацбанке объяснили, что принятие таких мер обеспечит контроль за чрезмерным вывозом иностранной валюты и сохранность резервов Нацбанка, а также диверсификацию инструментов сбережения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960787-kazahstantsy-stali-prodavat-dollary-po-800-tenge-na-sayte-obyavleniy/