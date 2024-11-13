Биткоин обогнал по капитализации серебро после победы Трампа на выборах

Рост биткоина, начавшийся после победы Дональда Трампа на выборах в США, привел к тому, что первая криптовалюта обогнала по капитализации серебро, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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12 ноября стоимость биткоина составила 86 900 долларов, а его рыночная капитализация достигла 1,72 трлн долларов, что делает его более ценным, чем серебро с капитализацией в 1,71 трлн долларов, хотя первая криптовалюта еще значительно уступает золоту, оцениваемому в 17,52 трлн долларов.

Сейчас биткоин занимает восьмое место среди крупнейших мировых активов.

После выборов в США цена биткоина выросла на 30% менее чем за неделю, установив новый рекорд.

Аналитики прогнозируют дальнейший рост криптовалюты, предполагая, что биткоин может превысить отметку в 100 тысяч долларов, если оптимизм инвесторов, ожидающих возвращения Трампа в Белый дом, сохранится.