Цены на золото достигли нового рекордного уровня

Цены на золото достигли рекордного уровня на фоне нестабильности на фондовом рынке. Инвесторы рассматривают золото в качестве актива-убежища, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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В ходе ранних торгов в Азии в пятницу спотовые цены на золото выросли на 0,5%, достигнув отметки 2706 долларов за тройскую унцию — впервые превысив исторический рубеж в 2700 долларов.

Рост цен на золото продолжается с конца 2022 года, поскольку инфляция и геополитическая неопределенность стимулируют спрос на золото как на более стабильный актив.

Кроме того, цены на биткоин, который некоторые инвесторы также рассматривают как актив-убежище, выросли на 1,8%, достигнув 68 125 долларов за токен.