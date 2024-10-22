Тенге укрепится к доллару и евро, считают в Bank of America

Аналитики делают ставку на укрепление тенге до 500 тенге по отношению к набору валют USD и EUR. Однако этот курс отличается от того, что указывается на валютной бирже. Об этом читайте на NUR.KZ.
- Аналитики Bank of America прогнозируют укрепление тенге до 500 тенге по отношению к равному набору доллара США и евро в течение ближайших 6 месяцев.
- Bank of America открыл длинную позицию по тенге против равного набора USD и EUR через 6-месячные NDF по курсу 526 тенге, ожидая доходность около 0,65% в месяц.
- Эксперты Bank of America отмечают, что основные риски для их прогноза связаны с возможным ростом геополитической напряженности и более сильным, чем ожидалось, укреплением доллара.
Курс тенге по отношению к доллару США в 2024 году претерпел несколько скачков, которые даже приводили к его ослаблению до 491 тенге за доллар в октябре и до 540 тенге за евро в августе.
Однако, как сообщает Telegram-канал "Комментарий", аналитики Bank of America (BofA), одного из крупнейших банков в США, сделали "ставку" на укрепление курса тенге к корзине таких мировых валют, как доллар (USD) и евро (EUR), до значения в 500 тенге.
В то же время речь идет не о привычном биржевом курсе отдельно к доллару США или евро.
Прогноз аналитиков BofA
"Мы открыли длинную позицию по KZT против равного набора USD и EUR через 6-месячные NDF по курсу 526 (тенге – прим. ред.) (цель: 500, стоп: 541.9, доходность: около 0.65% в месяц). Равный набор EUR и USD помогает обеспечить защиту от более широких колебаний доллара.
На наш взгляд, поддержка для KZT должна способствовать его дальнейшему укреплению.
Основные риски связаны с нарушениями, вызванными ростом геополитической напряженности, и значительно более сильным, чем ожидалось, укреплением доллара", – отмечают аналитики.
Это означает, что в BofA делают ставку на то, что курс тенге укрепится по отношению к доллару и евро (равный набор валют) в ближайшие 6 месяцев, достигнув отметки 500 тенге (в BofA заключили сделку по курсу 526 тенге к набору USD и EUR).
При этом в данном случае ставка делается не на отдельную валюту, как доллар США или евро, а на набор этих двух валют в равной пропорции. То есть они открыли длинную позицию на тенге против "корзины", состоящей из 50% USD и 50% EUR.
Поэтому, когда в BofA указывают, что ожидают курс на уровне 500 тенге, это предполагает, что тенге укрепится в среднем по отношению к этой корзине валют. В реальности курс тенге к доллару и евро может изменяться по-разному, но они ориентируются на средневзвешенный курс к набору из этих двух валют:
- если доллар укрепляется относительно тенге, но евро падает, то итоговый курс для их позиции будет зависеть от среднего изменения обеих валют;
- в BofA рассчитывают, что общее движение курса тенге по отношению к обеим валютам приведет к среднему значению 500 тенге для их корзины.
Для сведения: NDF (Non-Deliverable Forward – безпоставочный форвард) – это форвардный курс, который фиксируется при заключении контракта и может отличаться от текущего биржевого курса валюты.
В контракте NDF стороны договариваются о курсе обмена валют на определенную дату в будущем (в данном случае через 6 месяцев), но фактического обмена валют не происходит. Вместо этого, по окончании срока контракта, расчеты проводятся на основе разницы между оговоренным (526 тенге) и реальным курсом валюты на рынке в день расчета.
Другими словами, что в BofA ожидают общего укрепления казахстанской валюты. Схожий прогноз о крепком тенге ранее озвучили аналитики в Казахстане.
Также ранее мы рассказывали, почему некоторое ослабление национальной валюты может оказаться выгодным для государства.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2176856-tenge-ukrepitsya-k-dollaru-i-evro-schitayut-v-bank-of-america/