Дойдет ли доллар до 600 тенге, рассказал глава Минэкономики

Глава Министерства национальной экономики Нурлан Байбазаров на брифинге в кабмине рассказал, что будет с курсом доллара до конца года, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты в ходе брифинга озвучили вопрос о курсе доллара, который недавно поднялся до 490 тенге. По данным СМИ, некоторые экономисты прогнозируют возможный "скачок" до 600 тенге за доллар.

В связи с этим журналисты поинтересовались, чего ожидать казахстанцам в ближайшее время.

"Мы, когда закладывали прогноз социально-экономического развития, указали средний курс для формирования бюджета, его доходной части. Согласно прогнозу на этот год - заложен курс в 460 тенге за доллар. Мы не меняли этот прогноз. Если брать годовую динамику, то находимся в среднем около этих пределов. Поэтому наши прогнозы до конца года не будут пересмотрены", - заявил министр Нурлан Байбазаров.

В целом, по его словам, курс тенге - плавающий, и зависит от спроса и предложения на рынке.

"Наши планы вы видите, до конца года будут дополнительные трансферты из Нацфонда. Все это будет положительно влиять на курс тенге", - заверил министр.

Напомним, ранее глава Нацбанка Тимур Сулейменов ответил, может ли недавний рост курса доллара повлиять на соцпрогноз правительства в Казахстане.

Тогда Сулейменов объяснил, что происходит c курсом доллара в Казахстане последние дни, и почему было повышение почти до 500 тенге за "американца".

Глава Нацбанка также прокомментировал вопрос о том, каким в дальнейшем может быть курс доллара в Казахстане.

При этом ранее на вопросы по поводу курса в кулуарах сената отвечал вице-министр национальной экономики Арман Касенов. Он заверил: колебания случаются в пределах нормы. По его словам, оснований для девальвации и поводов для волнения у граждан нет - несмотря ни на что, нацвалюта держится уверенно.

Также скачок курса ранее комментировали и экономисты, которые уверены, что стоимость доллара вскоре вернется к привычным отметкам.