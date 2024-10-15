Укрепление тенге к доллару США прогнозируют аналитики в Казахстане

После резкого роста курса доллара до 495 тенге казахстанцы могли поспешить купить иностранную валюту. Однако аналитики считают, что процесс может развернуться. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.

Ранее курс доллара США достиг 495 тенге, вызвав слухи о его дальнейшем подорожании. Однако позже тенге снова укрепился, и курс USD-KZT снизился до 491 тенге.

Как считают аналитики Freedom Broker Kazakhstan, укрепление национальной валюты может продолжиться из-за фактора, связанного с Единым накопительным пенсионным фондом (ЕНПФ).

Тенге может ожидать волнообразное укрепление

"В пятницу доллар снизился с 492 до 484 тенге. Ранее рост доллара сопровождался техническими факторами, в частности, его движением в восходящем канале. Это позволяло рассматривать уровни, близкие к 490 тенге за доллар, как "новую реальность".

Однако новость о том, что ЕНПФ больше не будет покупать валюту, фактически убирает с рынка около 900 млн долларов, оставляя значительный спрос со стороны Нацбанка в размере 1,3-1,4 млрд долларов, распределенных на весь октябрь.

Это сразу меняет ситуацию на рынке и может создать значительный дисбаланс в пользу тенге, что приведет к его постепенному волнообразному укреплению", – отмечают аналитики.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как избежать убытков при резких колебаниях курса доллара

Обычно резкие скачки курса иностранной валюты (например, доллара США или евро) могут привести к ажиотажу среди населения. Так, при быстром росте валюты казахстанцы могут захотеть купить как можно больше иностранных денег, ожидая дальнейшего роста.

Однако в таком случае возникает риск того, что при изменении тренда и снижении цен казахстанцы понесут убытки.

Поэтому при резких изменениях курса доллара или другой иностранной валюты не следует поддаваться панике и искать быстрой прибыли. Подобный подход может оказаться убыточным и рискованным из-за невозможности предугадать точное изменение курса валюты.

Поэтому, чтобы сохранить свои сбережения от обесценивания, важно уметь их диверсифицировать – то есть хранить в разных долях по разным валютам и активам, чтобы падение одного из составляющих компенсировалось ростом других.

Ранее мы рассказывали, как лучше распределить 1 млн тенге накоплений: в тенге, евро или долларах США.