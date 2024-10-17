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Золото в три раза подорожало в Казахстане за последние семь лет

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золотые слитки и евро
Золото и деньги. Иллюстративное фото: pixabay.com

Золото стремительно дорожает. 17 октября цены на него снова побили рекорд, превысив 42 тыс. тенге за грамм в Казахстане. Это в три раза больше, чем было семь лет назад. Подробности читайте на NUR.KZ.

Золото превращается в один из самых выгодных активов в Казахстане. В 2024 году цены на этот драгоценный металл бьют рекорд за рекордом.

Еще недавно один грамм золота стоил чуть более 40 тыс. тенге, а уже 17 октября, согласно данным Национального банка РК, его цена достигла 42 118,73 тенге – рост за день составил 1,3%.

В годовом разрезе зафиксировано более сильное подорожание – сразу на 43,55%. Такой рост стоимости золота значительно превзошел доход как долларовых, так и тенговых депозитов в Казахстане.

Однако важно помнить, что золото является долгосрочным инвестиционным инструментом, который, как правило, не приобретается с расчетом на продажу через год. Например, в более длительном периоде, допустим, за семь лет, драгоценный металл показывает рост сразу на 201,4%, то есть в три раза.

Так, 17 октября 2017 года один грамм золота в Казахстане стоил всего 13 974,45 тенге. Через год он подорожал ненамного – до 14 494,07 тенге.

А вот в аналогичную дату 2019 года стоил уже 18 580,33 тенге. Еще через год, в 2020 году, цена подскочила до 26 008,27 тенге. 

Из общей картины выбивается только 2021 год: на 15-17 октября курс золота составлял 24 600,87 тенге. Однако уже 17 октября 2022 года один грамм достиг 25 377,37 тенге, а в 2023 году – 29 340,73 тенге.

Остальной прирост обеспечили последние 12 месяцев.

Стоимость 1 грамма золота в Казахстане
Стоимость 1 грамма золота в Казахстане. Источник: Национальный банк РК

Стоит отметить, что рыночные курсы заметно отличаются от установленного официального. Также существует разница между стоимостью, по которой граждане могут купить и продать золотые слитки.

Напомним, казахстанцам доступны мерные слитки аффинированного золота весом 5, 10, 20, 50 и 100 грамм. О том, в каких банках можно приобрести драгоценный металл, мы подробно рассказывали здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2175377-zoloto-v-tri-raza-podorozhalo-v-kazahstane-za-poslednie-sem-let/

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