Сколько стоил и как прошли первые торги "криптохомяка"

26 сентября начались торги новой криптовалютой HMSTR, которая выдавалась участникам игры Hamster Kombat. Однако ее стоимость резко пошла вниз с начала торгов. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.
Листинг криптовалюты HMSTR состоялся 26 сентября в 17:00 по времени Астаны. Она была размещена сразу на нескольких криптовалютных биржах, и теперь инвесторы могут свободно приобретать и продавать данный цифровой актив.
Согласно данным CoinMarketCap, торги начались с отметки 0,009496 доллара США за одну криптомонету HMSTR.
Далее в течение 45 минут ее стоимость опускалась вниз и достигла 0,008235 доллара США, что связано с желанием игроков быстрее продать свои монеты и обналичить "криптохомяка". После этого произошел так называемый "отскок", и цена восстановилась до 0,009095 доллара США.
Однако все же последующий тренд был нисходящим, и HMSTR постепенно опускался до самой низкой отметки в 0,006194 доллара США спустя 8,5 часов после начала торгов.
На момент написания материала его стоимость немного выросла и достигла 0,006945 доллара США.
Таким образом, участники самой крупной "тапалки" – игры, в которой условные монеты зарабатывались нажатием на экран смартфона и затем конвертировались в криптовалюту HMSTR – могли успеть наиболее выгодно продать свои токены в начале торгов.
Сможет ли цена восстановиться или снова пойдет вниз зависит от рыночных торгов и интереса трейдеров к данной криптовалюте.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2166627-skolko-stoil-i-kak-proshli-pervye-torgi-kriptohomyaka/
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