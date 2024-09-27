Сколько стоил и как прошли первые торги "криптохомяка"

26 сентября начались торги новой криптовалютой HMSTR, которая выдавалась участникам игры Hamster Kombat. Однако ее стоимость резко пошла вниз с начала торгов. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.

Листинг криптовалюты HMSTR состоялся 26 сентября в 17:00 по времени Астаны. Она была размещена сразу на нескольких криптовалютных биржах, и теперь инвесторы могут свободно приобретать и продавать данный цифровой актив.

Согласно данным CoinMarketCap, торги начались с отметки 0,009496 доллара США за одну криптомонету HMSTR.

Далее в течение 45 минут ее стоимость опускалась вниз и достигла 0,008235 доллара США, что связано с желанием игроков быстрее продать свои монеты и обналичить "криптохомяка". После этого произошел так называемый "отскок", и цена восстановилась до 0,009095 доллара США.

Однако все же последующий тренд был нисходящим, и HMSTR постепенно опускался до самой низкой отметки в 0,006194 доллара США спустя 8,5 часов после начала торгов.

На момент написания материала его стоимость немного выросла и достигла 0,006945 доллара США.

Стоимость криптовалюты HMSTR. Иллюстративное фото: coinmarketcap.com

Таким образом, участники самой крупной "тапалки" – игры, в которой условные монеты зарабатывались нажатием на экран смартфона и затем конвертировались в криптовалюту HMSTR – могли успеть наиболее выгодно продать свои токены в начале торгов.

Сможет ли цена восстановиться или снова пойдет вниз зависит от рыночных торгов и интереса трейдеров к данной криптовалюте.

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