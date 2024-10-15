Курсы криптовалют к доллару на 15 октября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 15 октября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,440.41. Сегодня актив торгуется на уровне $65,420.24290282*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0029 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 15 октября 2024 года составляет $0.16039395*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $70.96. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,588.92159*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0082. На данный момент актив торгуется на уровне $0.30562238*.

True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 15 октября 2024 года составляет $0.99789082*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.72. Актив торгуется на уровне $66.56382635*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.43. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.26387513*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0089. Криптовалюта сегодня стоит $0.54436128*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00433. На данный момент актив торгуется на уровне $0.11518537*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.