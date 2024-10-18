Доллар подешевел более чем на 2 тенге на бирже в Казахстане

По итогам дневных торгов сегодня, 18 октября, на Казахстанской фондовой бирже курс доллара снизился на 2,09 тенге, составив 485,04 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на KASE.

По итогам дневных торгов, средневзвешенный курс доллара составил 479,38 тенге, снизившись на 2,09 тенге.

Согласно данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня осуществляется по следующему курсу:

в Астане : покупка - 480 тенге, продажа - 485 -485,50 тенге;

: покупка - 480 тенге, продажа - 485 -485,50 тенге; в Алматы: покупка - 480-483 тенге, продажа - 485-486,50 тенге.

На сайте Kurs.kz, в казахстанских обменниках на данный момент купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы : покупка - 482,9-484,5 тенге, продажа - 485,4-486,5 тенге;

: покупка - 482,9-484,5 тенге, продажа - 485,4-486,5 тенге; в Астане: покупка - 483-484 тенге, продажа - 488-489 тенге.

Накануне стоимость доллара снизилась и составила 487,24 тенге. "Американец" подешевел на 1,43 тенге с момента последней сессии.

Отметим, что на днях глава МНЭ прокомментировал возможный "скачок" до 600 тенге за доллар, который прогнозируют некоторые эксперты.

Министр тогда сообщил, что в прогнозе социально-экономического развития указан средний курс для формирования бюджета, его доходной части. Согласно прогнозу на этот год - заложен курс в 460 тенге за доллар. До конца года прогнозы пересматривать не намерены.

Такеж глава Нацбанка Тимур Сулейменов ответил, может ли недавний рост курса доллара повлиять на соцпрогноз правительства в Казахстане.

Тогда Сулейменов объяснил, что происходит c курсом доллара в Казахстане последние дни, и почему было повышение почти до 500 тенге за "американца".