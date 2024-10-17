Доллар подешевел в Казахстане к концу недели

Сегодня, 17 октября, в ходе дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже стоимость доллара немного снизилась, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт KASE.

Средневзвешенный курс доллара составил 487,24 тенге, снизившись на 1,43 тенге с момента последней сессии.

Согласно данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня осуществляется по следующему курсу:

в Астане: покупка - 484,5-485,5 тенге, продажа - 490 -490,5 тенге;

в Алматы: покупка - 484,5-487,5 тенге, продажа - 488,9 -490,5 тенге.

Между тем на сайте Kurs.kz, в казахстанских обменниках на данный момент купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы: покупка - 487-488,2 тенге, продажа - 488-493 тенге;

в Астане: покупка - 486-486,5 тенге, продажа - 491-492 тенге.

На днях глава МНЭ прокомментировал возможный "скачок" до 600 тенге за доллар, который прогнозируют некоторые эксперты.

Министр сообщил, что в прогнозе социально-экономического развития, указан средний курс для формирования бюджета, его доходной части. Согласно прогнозу на этот год - заложен курс в 460 тенге за доллар. До конца года прогнозы пересматривать не намерены.

Ранее глава Нацбанка Тимур Сулейменов ответил, может ли недавний рост курса доллара повлиять на соцпрогноз правительства в Казахстане.

Тогда Сулейменов объяснил, что происходит c курсом доллара в Казахстане последние дни, и почему было повышение почти до 500 тенге за "американца".