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Доллар подешевел в Казахстане к концу недели

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Доллары и тенге на столе
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня, 17 октября, в ходе дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже стоимость доллара немного снизилась, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт KASE.

Средневзвешенный курс доллара составил 487,24 тенге, снизившись на 1,43 тенге с момента последней сессии.

Согласно данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня осуществляется по следующему курсу:

  • в Астане: покупка - 484,5-485,5 тенге, продажа - 490 -490,5 тенге;
  • в Алматы: покупка - 484,5-487,5 тенге, продажа - 488,9 -490,5 тенге.

Между тем на сайте Kurs.kz, в казахстанских обменниках на данный момент купить и продать доллары можно по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка - 487-488,2 тенге, продажа - 488-493 тенге;
  • в Астане: покупка - 486-486,5 тенге, продажа - 491-492 тенге.

На днях глава МНЭ прокомментировал возможный "скачок" до 600 тенге за доллар, который прогнозируют некоторые эксперты.

Министр сообщил, что в прогнозе социально-экономического развития, указан средний курс для формирования бюджета, его доходной части. Согласно прогнозу на этот год - заложен курс в 460 тенге за доллар. До конца года прогнозы пересматривать не намерены.

Ранее глава Нацбанка Тимур Сулейменов ответил, может ли недавний рост курса доллара повлиять на соцпрогноз правительства в Казахстане.

Тогда Сулейменов объяснил, что происходит c курсом доллара в Казахстане последние дни, и почему было повышение почти до 500 тенге за "американца".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2175540-dollar-podeshevel-v-kazahstane/

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