Оказывал ли поддержку тенге в июле Нацбанк Казахстана

Одной из причин падения тенге в июне стало сокращение трансфертов из Нацфонда. В июле Нацбанк Казахстана их увеличил. Однако тенге все равно продолжил дешеветь. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

По итогам июня казахстанская валюта ослабла на 5,5% по отношению к доллару. Как сообщил председатель Национального банка РК, это ослабление является "возвращением к фундаментальным значениям" после заметного сокращения трансфертов из Нацфонда – если в мае общий объем продаж валюты достиг 800 млн долларов, то в июне сумма вышла почти вдвое меньше – всего 420 млн долларов.

Между тем в июле, как сообщили в Национальном банке РК, продажи валюты из Нацфонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет составили 506 млн долларов.

В то же время для Единого накопительного пенсионного фонда Нацбанк приобрел валюту на сумму 275 млн долларов.

На продажи пришлось 14% от общего объема торгов на бирже, а на покупку – 7%. В день Нацбанк продавал не более 23 млн долларов – таким образом удавалось избегать сильного влияния на валютный рынок. Всего же за месяц объем торгов на бирже достиг 3,7 млрд долларов – в среднем по 170 млн долларов в день.

При этом в рамках покупки акций "КазАтомПрома" Нацбанк осуществил конвертацию путем продажи части валютных активов Национального фонда в золотовалютные резервы Национального Банка. Объем такой операции достиг 115 млн долларов.

Впрочем, ни это, ни увеличение трансфертов не позволило тенге начать расти – курс доллара США упал еще на 0,5% за месяц, до 474,5 тенге.

В августе Нацбанк планирует приобрести валюту для ЕНПФ на сумму 200-250 млн долларов, продать валюту из Нацфонда в рамках покупки акций "Казатомпром" на 230-250 млн долларов, а также осуществить трансферты на сумму 500-600 млн долларов.

Напомним, ранее эксперты, которых опросил Нацбанк, также заявляли, что среднегодовой курс тенге установится в районе 460 тенге, однако в последующие годы он может начать расти.