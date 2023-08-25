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30 лет независимости Казахстана

Казахстанцы стали скупать российскую валюту на фоне ее падения

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Кубики с надписью RUB лежат на рублях
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В июле наблюдалось заметное снижение курса рубля. На этом фоне наблюдался рост спроса на российскую валюту среди населения Казахстана. Подробнее о валютном рынке читайте в материале NUR.KZ.

В июле наблюдалось резкое ослабление рубля. За месяц российская валюта упала с 5,14 до 4,88 тенге. Такая динамика в итоге отразилась и на спрос рубля среди жителей Казахстана.

Курс рубля в июле.
Курс рубля в июле. Источник: Национальный банк РК

По данным Национального банка РК, в июле нетто-продажи (продажа минус покупка валюты обменными пунктами) российской валюты превысили 6 млрд тенге. Это максимальное значение с начала года.

Например, месяцем ранее "чистые" продажи рубля составляли лишь 379,9 млн тенге, а в январе они и вовсе оказались отрицательными (население чаще продавало российскую валюту, чем покупало) – минус 7,3 млрд тенге.

Наибольший спрос на рубли в июле наблюдался в Восточно-Казахстанской (1,4 млрд тенге) и Карагандинской (1,25 млрд тенге) областях. А в Астане, Алматы, Шымкенте, Туркестанской и Кызылординской областях нетто-продажи российской валюты, наоборот, сложились отрицательными.

Продажи российского рубля в июле
Продажи российского рубля в июле. Источник: Национальный банк РК

Стоит отметить, что в июле спрос вырос и на другие иностранные валюты. Так, например, нетто-продажи доллара составили 194,1 млрд тенге. Это более, чем в два раза больше июньского показателя (95,6 млрд тенге).

Увеличились и "чистые" продажи евро – на 12,81%, с 14,4 млрд до 16,2 млрд тенге. Также спрос вырос на китайский юань. В прошлом месяце его нетто-продажи были отрицательными, а в июле составили 69,3 млн тенге.

Исключением стал только британский фунт стерлингов – спрос на него упал на 5,97%, с 501,1 млн до 471,2 млн тенге.

Продажи иностранной валюты в июле
Продажи евро и доллара в июле. Источник: Национальный банк РК

Напомним, несмотря на укрепление тенге в июле, в августе наблюдалась совсем другая картина. Казахстанская валюта показывает сильную волатильность по отношению к доллару и евро – их курсы то падают сразу на 7-8 тенге, то внезапно показывают рост на аналогичную величину.

По состоянию на 25 августа доллар в Казахстане стоит 462,04 тенге (за день плюс 3,91), евро достиг 501,22 тенге (плюс 6,07), а рубль подрос до 4,89 тенге (плюс 0,03 тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2033963-kazahstantsy-stali-skupat-rossiyskuyu-valyutu-na-fone-ee-padeniya/

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