Почему базовую ставку могут не снизить, рассказали аналитики

Аналитики считают, что ускорившаяся инфляция и ослабленный тенге не дадут Нацбанку РК снизить базовую ставку. Однако есть и другие факторы, которые позволят это сделать. Подробности читайте на NUR.KZ.

На текущий момент базовая ставка в Казахстане равна 14,25%. Последнее ее снижение произошло 12 июля. Возможно, что решение об очередном понижении Национальный банк РК может принять уже 30 августа, то есть через несколько дней.

Однако на самом деле не все так просто. Как считают эксперты Halyk Finance, сразу несколько экономических факторов могут заставить отечественный центробанк временно приостановить смягчение денежно-кредитной политики в стране:

первое за полтора года повышение инфляции – с 8,3% до 8,6% по итогам июля. Снижение базовой ставки может ускорить рост цен в стране еще сильнее; ослабление тенге – по итогам июля национальная валюта ослабла на 0,5% и продолжает свое падение. Официальный курс доллара на момент написания статьи достигает 482,78 тенге; динамика изъятий средств из Национального фонда – за 6 месяцев текущего года было потрачено 77% от запланированного объема трансфертов из Нацфонда, что говорит о проблемах с доходной частью бюджета. Рост изъятий может стать сдерживающим фактором для снижения базовой ставки.

Впрочем, аналитики считают, что оптимальный для Казахстана уровень базовой ставки до конца года составляет 13,5%, то есть сразу на 0,75 процентных пунктов ниже текущего показателя.

Объясняют свою позицию эксперты тем, что сейчас в Казахстане высокая реальная ставка, которая заметно превышает текущий показатель инфляции в стране. Другими словами, даже после сильного снижения базовая ставка все равно будет превышать темпы роста цен в стране.

Однако, скорее всего, Нацбанк будет проводить консервативную политику в отношении базовой ставки и 30 августа оставит ее без изменений. В связи с этим аналитики выражают сомнения в том, что до конца года получится достичь ее оптимального размера.