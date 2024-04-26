Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Чаще продавать рубли стали в Казахстане

Опубликовано:

Тенге и рубли в кассе
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В марте жители Казахстана чаще сдавали рубли в обменные пункты, чем покупали их. На этом фоне начал расти спрос на доллары. Подробности о валютном рынке страны читайте в материале NUR.KZ.

Текущий год для российской валюты начался удачно: в январе и феврале нетто-продажи (продажа минус покупка валюты обменными пунктами) рубля оставались положительными, то есть на него сохранялся определенный спрос среди населения.

Однако в марте 2024 года, согласно данным Национального банка РК, ситуация изменилась, и продажи рубля оказались отрицательными – минус 1,7 млрд тенге. Буквально это значит, что жители Казахстана чаще продавали российскую валюту, чем покупали ее.

От большей части рублей "избавились" в Астане, где сложились отрицательные нетто-продажи (минус 3,2 млрд тенге). Следом идет Алматы (минус 964,2 млн тенге), а замыкает тройку антилидеров Кызылординская область (минус 186,7 млн тенге).

"Чистые" продажи рубля в марте 2024 года ушли в "минус"
Нетто-продажи рубля в Казахстане. Источник: Национальный банк РК

На этом фоне неплохо себя чувствует американский доллар, чьи нетто-продажи начали расти впервые с начала года и в марте составили 158,5 млрд тенге.

Чаще всего американскую валюту покупали в Алматы (55,3 млрд тенге), Шымкенте (34,6 млрд тенге) и Мангистауской области (10,1 млрд тенге). В Астане нетто-продажи составили лишь 6,7 млрд тенге.

Чистые продажи доллара в марте 2024 года начали расти
Нетто-продажи доллара в Казахстане. Источник: Национальный банк РК

Что касается других валют, то здесь наблюдается некоторое снижение спроса. Евро "просел" на 9,85% за месяц, до 19 млрд тенге, британский фунт стерлингов – на 26,09%, до 350,5 млн тенге, а китайский юань – сразу на 60,69%, до 91,9 млн тенге.

Таким образом, можно отметить, что ситуация на валютном рынке возвращается в "привычное русло", когда большая часть населения отдает предпочтение доллару, а не выбирает другие иностранные валюты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2091545-chashche-prodavat-rubli-stali-v-kazahstane/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.