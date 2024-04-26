Чаще продавать рубли стали в Казахстане

В марте жители Казахстана чаще сдавали рубли в обменные пункты, чем покупали их. На этом фоне начал расти спрос на доллары. Подробности о валютном рынке страны читайте в материале NUR.KZ.

Текущий год для российской валюты начался удачно: в январе и феврале нетто-продажи (продажа минус покупка валюты обменными пунктами) рубля оставались положительными, то есть на него сохранялся определенный спрос среди населения.

Однако в марте 2024 года, согласно данным Национального банка РК, ситуация изменилась, и продажи рубля оказались отрицательными – минус 1,7 млрд тенге. Буквально это значит, что жители Казахстана чаще продавали российскую валюту, чем покупали ее.

От большей части рублей "избавились" в Астане, где сложились отрицательные нетто-продажи (минус 3,2 млрд тенге). Следом идет Алматы (минус 964,2 млн тенге), а замыкает тройку антилидеров Кызылординская область (минус 186,7 млн тенге).

Нетто-продажи рубля в Казахстане. Источник: Национальный банк РК

На этом фоне неплохо себя чувствует американский доллар, чьи нетто-продажи начали расти впервые с начала года и в марте составили 158,5 млрд тенге.

Чаще всего американскую валюту покупали в Алматы (55,3 млрд тенге), Шымкенте (34,6 млрд тенге) и Мангистауской области (10,1 млрд тенге). В Астане нетто-продажи составили лишь 6,7 млрд тенге.

Нетто-продажи доллара в Казахстане. Источник: Национальный банк РК

Что касается других валют, то здесь наблюдается некоторое снижение спроса. Евро "просел" на 9,85% за месяц, до 19 млрд тенге, британский фунт стерлингов – на 26,09%, до 350,5 млн тенге, а китайский юань – сразу на 60,69%, до 91,9 млн тенге.

Таким образом, можно отметить, что ситуация на валютном рынке возвращается в "привычное русло", когда большая часть населения отдает предпочтение доллару, а не выбирает другие иностранные валюты.