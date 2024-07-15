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Почему курс доллара был низким в 2024 году, рассказали в Нацбанке

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Кубики с надписью KZT лежат на купюрах тенге
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

До резкого подорожания курс доллара в Казахстане опускался до отметки в 440 тенге. В Нацбанке считают, что тенге был "переукреплен" из-за трансфертов из Нацфонда. Подробности читайте на NUR.KZ.

Еще в мае текущего года официальный курс доллара в Казахстане находился на уровне 440 тенге, а в некоторые моменты даже опускался ниже. Однако затем тенге начал сдавать свои позиции и уже к началу июля стоимость доллара превысила 480 тенге.

Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов считает, что ослабление тенге на самом деле является "возвращением к фундаментальным значениям". Об этом он заявил на брифинге Нацбанка по поводу базовой ставки.

"Мы начинали год с курса в 455 тенге, затем под влиянием дополнительных трансфертов из Национального фонда курс тенге значительно переукрепился", – отметил председатель Нацбанка.

Других реальных причин укрепления тенге в стране не было. Экономика, как отмечает председатель, росла медленнее, чем в прошлом году, хотя курс оказался более крепким, но он был таким не из-за "фундаментальных факторов", а просто из-за того, что на рынок было продано больше долларов.

Напомним, в мае общий объем продаж валюты из Нацфонда достиг 800 млн долларов, а в июне сумма уменьшилась почти вдвое до 420 млн тенге.

Таким образом, на укрепление тенге (курс доллара на конец мая составлял примерно 445 тенге) действительно влияли трансферты, а с их уменьшением курс национальной валюты начал возвращаться к рыночному значению.

Между тем, Тимур Сулейменов отметил, что на текущий момент почти 80% запланированных на весь год трансфертов из Нацфонда уже было реализовано. Однако он не отрицает вероятность того, что в будущем правительство решится на увеличение продаж.

Напомним, ранее эксперты сделали свой прогноз по курсу тенге. Предполагается, что дальнейшего падения не будет, а к началу августа текущего года курс доллара к нацвалюте может составить 473,5 тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2133924-pochemu-kurs-dollara-byl-nizkim-v-2024-godu-rasskazali-v-nacbanke/

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