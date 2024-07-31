Доллар снова подешевел в Казахстане

По итогам дневных торгов сегодня, 31 июля, на Казахстанской фондовой бирже курс доллара снизился на 1,21 тенге, составив 473,95 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на KASE.

По итогам дневных торгов, средневзвешенный курс доллара составил 475,95 тенге, снизившись на 1,21 тенге.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 471,50-474,10 тенге, продажа – 475,50-476,50 тенге;

в Астане: покупка – 471,50-472,50 тенге, продажа – 475,50-476,50 тенге.

В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 474 -474,5 тенге, продажа – 475-476,3 тенге;

в Астане: покупка – 472-472,5 тенге, продажа – 475,5-477 тенге.

Напомним, накануне по итогам дневных торгов курс доллара повысился на 1,75 тенге. Перед этим, 22 июля, американская валюта ослабла сразу на 5 тенге.