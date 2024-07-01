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Насколько сильно ослаб тенге, рассказали в Нацбанке

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Монеты лежат на столе. На фоне – разноцветный график
Монеты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По итогам июня тенге ослаб по отношению к доллару сразу на 5,5% за месяц, до 471,46 тенге. О том, почему мог просесть курс национальной валюты, читайте в материале NUR.KZ.

По состоянию на 1 июля текущего года один доллар в Казахстане стоит 471,46 тенге. Как отмечают в Национальном банке РК, за месяц отечественная валюта ослабла сразу на 5,5%, или примерно на 24,21 тенге по отношению к доллару.

Стоит отметить, что прямых валютных интервенций Нацбанк не проводил, однако продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет в июне все же были и составили всего 420 млн долларов. Это почти в 2 раза меньше, чем было месяцем ранее.

Уменьшился и среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже – с 251 до 183 млн долларов. При этом на трансферты из Нацфонда приходилось не более 21 млн долларов в день, тогда как в мае было почти в 2 раза больше. Общий объем торгов составил 3,7 млрд долларов.

В самом Нацбанке отметили, что продолжают соблюдать принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Данная практика позволяет минимизировать влияние таких операций на валютный рынок.

Примечательно, что на фоне снижения трансфертов в целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30% Нацбанк приобрел иностранной валюты на 500 млн долларов – это больше, чем было им продано.

В июле Национальный банк планирует продать примерно 450-550 млн долларов для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет, а для ЕНПФ приобрести около 250-350 млн долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2126718-naskolko-silno-oslab-tenge-rasskazali-v-nacbanke/

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