Курсы криптовалют к доллару на 25 июня 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 25 июня 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $1,458.35. Сегодня актив торгуется на уровне $60,768.147766*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00112 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 25 июня 2024 года составляет $0.11904804*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $16.11. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,319.86544875*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0117. На данный момент актив торгуется на уровне $0.32248169*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0007. Курс TUSD 25 июня 2024 года составляет $0.99821866*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.06. Актив торгуется на уровне $69.79872486*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.75. Актуальная стоимость криптовалюты – $22.59483904*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0035. Криптовалюта сегодня стоит $0.47362*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00299. На данный момент актив торгуется на уровне $0.11846014*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.