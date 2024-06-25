Курсы криптовалют к доллару на 25 июня 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 25 июня 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $1,458.35. Сегодня актив торгуется на уровне $60,768.147766*.
Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00112 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 25 июня 2024 года составляет $0.11904804*.
Курс Ethereum к доллару уменьшился на $16.11. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,319.86544875*.
Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0117. На данный момент актив торгуется на уровне $0.32248169*.
True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0007. Курс TUSD 25 июня 2024 года составляет $0.99821866*.
Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.06. Актив торгуется на уровне $69.79872486*.
Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.75. Актуальная стоимость криптовалюты – $22.59483904*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0035. Криптовалюта сегодня стоит $0.47362*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00299. На данный момент актив торгуется на уровне $0.11846014*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2123403-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-25-iyunya-2024-goda/