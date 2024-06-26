Курсы криптовалют к доллару на 26 июня 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 26 июня 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $329.41. Сегодня актив торгуется на уровне $61,567.40177603*.
Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00223 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 26 июня 2024 года составляет $0.12152581*.
Курс Ethereum к доллару уменьшился на $3.64. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,393.15187889*.
Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0004. На данный момент актив торгуется на уровне $0.33856061*.
True USD со вчерашнего дня просел на $0.0004. Курс TUSD 26 июня 2024 года составляет $0.99847368*.
Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.39. Актив торгуется на уровне $71.07383982*.
Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.14. Актуальная стоимость криптовалюты – $23.4973511*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.004. Криптовалюта сегодня стоит $0.47597547*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00226. На данный момент актив торгуется на уровне $0.12527261*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2124102-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-26-iyunya-2024-goda/