Курсы криптовалют к доллару на 26 июня 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 26 июня 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $329.41. Сегодня актив торгуется на уровне $61,567.40177603*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00223 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 26 июня 2024 года составляет $0.12152581*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $3.64. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,393.15187889*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0004. На данный момент актив торгуется на уровне $0.33856061*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0004. Курс TUSD 26 июня 2024 года составляет $0.99847368*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.39. Актив торгуется на уровне $71.07383982*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.14. Актуальная стоимость криптовалюты – $23.4973511*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.004. Криптовалюта сегодня стоит $0.47597547*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00226. На данный момент актив торгуется на уровне $0.12527261*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.