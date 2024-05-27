В Казахстане резко вырос спрос на евро

Жители Казахстана массово скупали евро. "Чистые" продажи валюты превысили 33 млрд тенге. А вот спрос на рубли и юани оказался отрицательным. Подробности о валютном рынке читайте на NUR.KZ.
В Казахстане второй месяц фиксируются отрицательные нетто-продажи (продажа минус покупка валюты обменными пунктами) рубля.
Причем, если в марте показатель составил минус 1,7 млрд тенге, то в апреле, согласно данным Национального банка РК, он опустился почти до 6,9 млрд тенге.
Другими словами, население страны чаще сдает российскую валюту, чем покупает ее.
Зато на этом фоне резко вырос спрос на евро – за месяц сразу на 75,58%, до 33,4 млрд тенге. Это максимальный показатель не только за последние четыре месяца, но и как минимум с февраля 2023 года.
Самые большие нетто-продажи евро обеспечили жители Алматы – 16,8 млрд тенге. Следом идет Астана – 4,7 млрд тенге, а Шымкент замыкает тройку лидеров – почти 2,9 млрд тенге.
Также более 1 млрд тенге "чистых" продаж евро было зафиксировано в Западно-Казахстанской (почти 1,6 млрд тенге), Северо-Казахстанской (почти 1,2 млрд тенге), Костанайской (1,1 млрд тенге) и Павлодарской (почти 1,1 млрд тенге) областях.
Примечательно, что на фоне высокого спроса на евро в Казахстане снизились нетто-продажи доллара – на 8,24%, до 145,4 млрд тенге, а также сложились отрицательные продажи юаня – минус 31,1 млн тенге. Зато резко вырос спрос на британский фунт стерлингов – сразу на 69,47%, до 594,0 млн тенге.
Напомним, падение спроса на американскую валюту фиксируется уже третий раз с начала года.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2107494-v-kazahstane-rezko-vyros-spros-na-evro/