В Казахстане резко вырос спрос на евро

Жители Казахстана массово скупали евро. "Чистые" продажи валюты превысили 33 млрд тенге. А вот спрос на рубли и юани оказался отрицательным. Подробности о валютном рынке читайте на NUR.KZ.

В Казахстане второй месяц фиксируются отрицательные нетто-продажи (продажа минус покупка валюты обменными пунктами) рубля.

Причем, если в марте показатель составил минус 1,7 млрд тенге, то в апреле, согласно данным Национального банка РК, он опустился почти до 6,9 млрд тенге.

Другими словами, население страны чаще сдает российскую валюту, чем покупает ее.

Спрос на рубли. Источник: Национальный банк РК

Зато на этом фоне резко вырос спрос на евро – за месяц сразу на 75,58%, до 33,4 млрд тенге. Это максимальный показатель не только за последние четыре месяца, но и как минимум с февраля 2023 года.

Спрос на евро. Источник: Национальный банк РК

Самые большие нетто-продажи евро обеспечили жители Алматы – 16,8 млрд тенге. Следом идет Астана – 4,7 млрд тенге, а Шымкент замыкает тройку лидеров – почти 2,9 млрд тенге.

Также более 1 млрд тенге "чистых" продаж евро было зафиксировано в Западно-Казахстанской (почти 1,6 млрд тенге), Северо-Казахстанской (почти 1,2 млрд тенге), Костанайской (1,1 млрд тенге) и Павлодарской (почти 1,1 млрд тенге) областях.

Примечательно, что на фоне высокого спроса на евро в Казахстане снизились нетто-продажи доллара – на 8,24%, до 145,4 млрд тенге, а также сложились отрицательные продажи юаня – минус 31,1 млн тенге. Зато резко вырос спрос на британский фунт стерлингов – сразу на 69,47%, до 594,0 млн тенге.

Напомним, падение спроса на американскую валюту фиксируется уже третий раз с начала года.