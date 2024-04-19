Цена на нефть выросла после взрывов, прогремевших в Иране

Цена на нефть выросла на 3% после того, в Иране прогремели взрывы. Это вызвало всеобщие опасения по поводу обострившейся ситуации на Ближнем Востоке, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Утром 19 апреля мировой эталонный сорт Brent вырос на 3,63% по сравнению с предыдущим днем. Цена выросла до 90,27 долларов за баррель, а американский сорт West Texas Intermediate подорожал на 3,66%, до 85,76 долларов за баррель.

Активы-убежища также выросли в цене. Спотовые цены на золото достигли нового исторического максимума в 2411,09 долларов за унцию.

Иранское информационное агентство Fars сообщило, что возле аэропорта иранского города Исфахан были слышны взрывы, а полеты в аэропорты Тегерана, Исфахана и Шираза приостановлены. Сайт отслеживания полетов Flight Radar 24 показал, что рано утром в пятницу несколько рейсов над иранским воздушным пространством были перенаправлены.

Сара Лия Уитсон, исполнительный директор организации "Демократия в арабском мире сегодня", заявила, что обостряющийся конфликт на Ближнем Востоке несет большие риски для нефтяных рынков.

Самая большая проблема может возникнуть, если будет приостановлен экспорт нефти из Персидского залива. На данный регион приходится более 20 млн баррелей нефти в день.