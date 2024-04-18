Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Слишком крепкий курс тенге указывает на проблемы в экономике Казахстана, сообщают аналитики

Опубликовано:

Монеты тенге на фоне доллара
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Курс национальной валюты Казахстана остается крепким в 2024 году. Однако это негативно влияет на другие экономические процессы и грозит ухудшением ситуации. Об этом сообщают аналитики The Tenge.

Реальный эффективный обменный курс (РЭОК) – это индекс, учитывающий как номинальные курсы относительно валют стран-основных торговых партнеров, так и соотношение уровней цен в соответствующих странах.

Как отмечается в источнике, РЭОК укрепился в 2024 году и обновляет свой максимум за последние 8 лет – с начала года он вырос на 4,6% с учетом нефти (плюс 6% в годовом выражении).

Это может показаться выгодным и благоприятным фактором для населения. Однако на деле слишком крепкий тенге грозит негативными последствиями для экономики Казахстана.

Крепкий РЭОК вызывает сырьевую зависимость

"Движение к текущим рекордным значениям РЭОК происходит при значении курса, соответствующего уровню 450 тенге за 1 доллар США. Происходит увеличение негативного давления на торговый баланс Казахстана при его возрастающей зависимости от экспорта сырьевых товаров и текущей конъюнктуры нефтяного рынка.

Рост РЭОК – один из явных сигналов усиления сырьевой зависимости, иначе «голландской болезни»", – отмечается в источнике.

То есть слишком крепкий тенге приводит к тому, что казахстанский экспорт несырьевых товаров для внешних торговых партнеров становится дороже. Соответственно, им выгоднее покупать продукцию у других стран, а в это время отечественные производители теряют прибыль.

Линейная диаграмма
Биржевой и реальный эффективный курс тенге к доллару США. Источник: The Tenge

Одновременно с этим импорт товаров в Казахстан становится более дешевым, также замещая внутренних производителей, которые теряют конкурентоспособность. В итоге в бюджет поступает меньше налогов, связанных с экспортной деятельностью, что приводит к необходимости изымать больше средств из Национального фонда.

Среди причин чрезмерного укрепления РЭОК аналитики называют рост инфляции у основных торговых контрпартнеров относительно инфляции в Казахстане, а также продолжительное переукрепление тенге.

"Сейчас же на переукрепленный курс тенге влияют два основных фактора:

  1. постоянные активные конвертации средств из Национального фонда в бюджет;
  2. высокий уровень базовой ставки и соответственно безрисковой доходности по тенговым активам, что порождает повышенный спрос на них.

Конвертации средств превратились с разовых, вынужденных траншей для стимулирования, в постоянный возврат нефтяных доходов в экономику. А страна вновь получает тот самый негативный эффект от сверхпритока сырьевых доходов в экономику, для борьбы с которым и предназначались изъятия в Нацфонд", – сообщают в The Tenge.

Столбики монет и растущий график
Монеты. Иллюстративное фото: Chadchai Ra-ngubpai/Getty Images

Какой курс тенге нужен Казахстану

Чтобы не терять конкурентоспособность при внешней торговле несырьевыми товарами и снизить зависимость от продажи сырья, стране нужно добиться повышения экспортного потенциала.

То есть необходимо создавать больше готовой продукции и продавать ее внешним торговым партнерам. Однако текущее положение с крепким курсом тенге отрицательно влияет на развитие экспорта и укрепление экономики страны.

Поэтому, согласно расчетам The Tenge, оптимальный курс, который позволит стабилизировать значения РЭОК до относительно приемлемого уровня в текущих торговых условиях, составляет 470-480 тенге за 1 доллар США.

"Этого можно достичь, вновь возвращая Нацфонду реальную функцию стерилизации нефтяных сверхдоходов, ослабляя денежно-кредитные условия или идя по пути либерализации валютного рынка, в том числе через возврат спроса на валютные сбережения и кредитование", – считают аналитики.

Ранее мы рассказывали, как выгодно купить или продать доллары через валютную биржу в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2087039-slishkom-krepkiy-kurs-tenge-ukazyvaet-na-problemy-v-ekonomike-kazahstana-soobschayut-analitiki/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.