Биткоин "сократят" вдвое: как это отразится на его стоимости, рассказали эксперты

18 апреля ожидается так называемый халвинг биткоина, который снизит его добычу вдвое. Этот процесс запланирован кодом криптовалюты и ранее уже влиял на ее цену. Об этом читайте в материале NUR.KZ.

Халвинг – это фундаментальный механизм, заложенный в протокол биткоина (BTC) при его создании.

Он призван регулировать выпуск новых токенов путем регулярного уменьшения вознаграждения за майнинг: то есть каждый раз при халвинге снижается объемы добычи BTC. А так как их количество ограничено, это преднамеренное снижение позволяет подавить темпы создания новых "монет", поддерживая его стоимость.

Как отмечают аналитики криптовалютной биржи Binance, ранее этот процесс уже проводился несколько раз и определенным образом влиял на стоимость биткоина.

Как халвинг влиял на стоимость биткоина ранее

Как отмечают аналитики, халвинги биткоина исторически оказывают сильное влияние на криптоиндустрию и более широкую финансовую экосистему. Ранее они проходили в 2012, 2016, 2020 годах и имели определенные повторяющиеся закономерности.

"Исторически биткоин демонстрировал заметный рост цен в течение 5-6 месяцев после каждого события, связанного с сокращением вдвое. Например, за 150 дней после трех предыдущих халвингов в 2012, 2016 и 2020 годах цены BTC выросли на 999%, 15% и 24% соответственно.

BTC достигал новых исторических максимумов в течение каждого четырехлетнего периода между предыдущими полугодиями", – сообщают в Binance.

Как биткоин менялся после халвинга. Источник: Binance

Однако важно помнить, что наблюдаемые закономерности отнюдь не гарантируют повторения ситуации: текущий цикл разворачивается на уникальном фоне, и он уже доказал, что отличается от исторических прецедентов в некоторых важных аспектах.

Что ожидать инвесторам в апреле

Как отмечают аналитики, в цикле 2020-2024 годов новый исторический максимум был достигнут в октябре 2022 года, когда биткоин преодолел отметку в 66 тыс. долларов США. А затем вовсе превысил 72 тыс. долларов США.

Уникальность предстоящего халвинга 2024 года заключается в том, что впервые в своей истории биткоин достиг нового рекордного максимума перед сокращением майнинга. Пока неясно, был ли это разогрев перед новыми максимумами после халвинга или же желанный пик был достигнут преждевременно.

"Следующее снижение вдвое в апреле произойдет на фоне беспрецедентного притока средств в отрасль и на централизованные биржи вроде Binance, а также растущего участия институциональных инвесторов, чему способствовало одобрение спотовых ETF BTC в США.

Добавьте к этому всплеск решений второго уровня и активность DeFi, которые повышают практическую полезность сети, и ситуация начинает выглядеть удивительно благоприятной для экосистемы биткоина и всего криптопространства в целом", – считают аналитики.

При этом они напоминают, что гарантий повторения динамики и эффектов предыдущих халвингов нет.

Биткоин и доллары. Иллюстративное фото: volody10/Getty Images

То есть каждый халвинг представляет собой определенный этап в эволюции биткоина, на который влияют меняющиеся рыночные условия, технологический прогресс и изменения в законодательстве.

Поэтому, несмотря на оптимизм в отношении трансформационного потенциала халвинга 2024 года, следует с осторожностью относиться к непредсказуемости рыночной динамики и проявлять бдительность, ориентируясь в меняющемся ландшафте цифровых активов.

"Каждый халвинг биткоина представляет собой фундаментальный сдвиг в криптоиндустрии с далеко идущими последствиями для принятия и развития рынка.

Помимо непосредственного влияния на цену и настроения инвесторов, снижение майнинга биткоина в два раза стимулирует рост интереса и осведомленности, участие институтов и технологические инновации, закладывая основу для дальнейшего роста и становления цифровых финансов", – сообщают аналитики Binance.

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