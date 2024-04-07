Курсы криптовалют к доллару на 7 апреля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 7 апреля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,567.41. Сегодня актив торгуется на уровне $68,543.13830343*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00226 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 7 апреля 2024 года составляет $0.11900504*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $56.03. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,354.6379338*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0032. На данный момент актив торгуется на уровне $0.59027562*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0005. Курс TUSD 7 апреля 2024 года составляет $1.00029412*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $5.09. Актив торгуется на уровне $101.8310278*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $1.25. Актуальная стоимость криптовалюты – $33.60573558*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0043. Криптовалюта сегодня стоит $0.59213471*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.01636. На данный момент актив торгуется на уровне $0.18742334*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.