Курсы криптовалют к доллару на 8 апреля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 8 апреля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $83.13. Сегодня актив торгуется на уровне $69,493.8340132*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00099 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 8 апреля 2024 года составляет $0.12053994*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $35.80. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,407.17596562*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0081. На данный момент актив торгуется на уровне $0.59390334*.

True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 8 апреля 2024 года составляет $1.00046974*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $2.26. Актив торгуется на уровне $102.21304469*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.81. Актуальная стоимость криптовалюты – $33.81147282*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0032. Криптовалюта сегодня стоит $0.59510274*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00131. На данный момент актив торгуется на уровне $0.19803963*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.