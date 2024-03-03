Курсы криптовалют к доллару на 3 марта 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 3 марта 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $340.86. Сегодня актив торгуется на уровне $61,910.25087469*.
Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0002 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 3 марта 2024 года составляет $0.14071505*.
Курс Ethereum к доллару уменьшился на $11.03. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,418.42681891*.
Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0316. На данный момент актив торгуется на уровне $0.67859998*.
True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 3 марта 2024 года составляет $0.99986347*.
Криптовалюта Litecoinокрепла на $1.82. Актив торгуется на уровне $91.37278707*.
Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $1.06. Актуальная стоимость криптовалюты – $33.79663674*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0041. Криптовалюта сегодня стоит $0.63372102*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00049. На данный момент актив торгуется на уровне $0.14209054*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2064167-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-3-marta-2024-goda/