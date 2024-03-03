Курсы криптовалют к доллару на 3 марта 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 3 марта 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $340.86. Сегодня актив торгуется на уровне $61,910.25087469*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0002 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 3 марта 2024 года составляет $0.14071505*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $11.03. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,418.42681891*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0316. На данный момент актив торгуется на уровне $0.67859998*.

True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 3 марта 2024 года составляет $0.99986347*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $1.82. Актив торгуется на уровне $91.37278707*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $1.06. Актуальная стоимость криптовалюты – $33.79663674*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0041. Криптовалюта сегодня стоит $0.63372102*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00049. На данный момент актив торгуется на уровне $0.14209054*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.