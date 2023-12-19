Даже копят на пенсию: зачем инвесторы покупают криптовалюту, рассказали исследователи

Опрос, проведенный среди пользователей криптобиржи Binance, показал, что цифровые активы могут не только приносить доход, но даже защищать от инфляции. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Криптовалюты за последние годы стали одним из видов финансовых инструментов, которыми пользуются все больше людей.

Как отмечают исследователи крупнейшей криптобиржи Binance, ее пользователи могут преследовать различные цели.

Так, опрос более чем 1 000 криптоинвесторов, зарегистрированных в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Европе, Африке и Латинской Америке, показал, что их интерес не всегда спекулятивный.

Зачем нужна криптовалюта

Опрос был проведен для лучшего понимания мотивов и причин использования цифровых активов пользователями биржи.

Согласно его результатам, основные цели покупки криптовалюты были следующими:

45% – получение дополнительного дохода стало основным способом их использования;

19% – именно столько респондентов ответили, что эти активы им нужны для сбережения денег;

9% – используют криптовалюту для компенсации потерь от инфляции, которая пока что остается высокой во многих странах.

Криптовалюта. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

При этом более трети респондентов (36%) указали, что достижение финансовой безопасности и независимости является основной мотивацией для использования криптовалют в качестве сбережений.

Среди них 16% пользуются криптоактивами для получения более высоких процентов на свои сбережения, а 14% – для накопления средств на пенсию.

Почему пользователи выбирали криптовалюту вместо обычных денег

Как отмечают в Binance, более трети респондентов были недовольны проблемами при работе с традиционными финансовыми системами и сервисами. Поэтому они решили пользоваться криптоактивами.

Так, наибольшие жалобы при работе с традиционными банками и сервисами поступали на:

высокие комиссии – так ответили 19% опрошенных;

медленное время проведения транзакций – 14% ответов.

В то же время, согласно ответам пользователей биржи, инвестирование в криптовалюты помогает им улучшить свое финансовое состояние.

"Респонденты рассказали, как криптовалюта положительно повлияла на их жизнь.

20% сообщили, что она увеличила стоимость их инвестиционного портфеля, 18% заявили, что получили возможность получать дополнительный доход за счет торговли или стейкинга, 15% получили доступ к более широким финансовым услугам, 14% усилили свой финансовый контроль, а 12% выиграли от более быстрых и дешевых трансграничных транзакций", – отмечают исследователи.

Напомним, что криптовалюты являются сложным финансовым инструментом и имеют свои риски. Поэтому важно уделить внимание их изучению перед тем, как вкладывать деньги в определенный актив.