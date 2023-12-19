Курсы криптовалют к доллару на 19 декабря 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 19 декабря 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,992.05. Сегодня актив торгуется на уровне $41,778.90210105*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00077 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 19 декабря 2023 года составляет $0.09966557*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $62.28. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,177.03942038*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0079. На данный момент актив торгуется на уровне $0.46229695*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0012. Курс TUSD 19 декабря 2023 года составляет $0.99875633*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.71. Актив торгуется на уровне $69.70528702*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.36. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.43685876*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0065. Криптовалюта сегодня стоит $0.59895972*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00038. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08992426*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.