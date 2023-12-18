Курсы криптовалют к доллару на 18 декабря 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 18 декабря 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $824.46. Сегодня актив торгуется на уровне $41,704.49497997*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00235 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 18 декабря 2023 года составляет $0.1021796*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $41.39. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,209.38044157*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0317. На данный момент актив торгуется на уровне $0.49157825*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0006. Курс TUSD 18 декабря 2023 года составляет $0.99800207*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $1.91. Актив торгуется на уровне $72.10087889*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.65. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.03043285*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0127. Криптовалюта сегодня стоит $0.61415452*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0032. На данный момент актив торгуется на уровне $0.0939497*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.