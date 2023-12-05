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В мире отказываются от использования долларов, сообщает казахстанский эксперт

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Долларовые купюры
Деньги. Иллюстративное фото: RBFried/Getty Images

Ожидание начала цикла снижения базовой ставки ФРС США побуждает инвесторов избавляться от долларов. При этом стоимость американской валюты может снизиться. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Доллар США является основной мировой резервной валютой, в которой осуществляются торговые операции между государствами.

Популярность доллара среди инвесторов также объясняется его более устойчивым курсом. Однако, как отмечает эксперт Салтанат Санатова в Telegram-канале Economy KZ, в мире растет тенденция на отказ от использования валюты США.

Почему избавляются от доллара

Во время цикла повышения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в США (схожа с базовой ставкой Нацбанка в Казахстане) привлекательность доллара для инвесторов и трейдеров также росла. То есть чем выше ставка, тем выгоднее различные долговые финансовые инструменты – например, облигации в долларах США.

Так, в июле текущего года ФРС повысила ключевую процентную ставку до уровня 5,25-5,5%, что является максимумом с 2001 года. Однако с тех пор она сохраняется на этой отметке.

И теперь настроения на финансовых рынках изменились.

Так, инфляция в еврозоне упала до самого низкого уровня за последние два года. И несмотря на то, что инфляция в Великобритании и США пока еще остается высокой, политики уже начинают спорить о необходимости снижения ставок.

Купюры долларов лежат на столе в кассе
Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

При этом в октябре инфляция в США в годовом выражении составила 3,2%.

"Инвесторы начали активно избавляться от долларов в ожидании завершения цикла повышения процентных ставок ФРС США и предполагаемого начала снижения ставок в 2024 году", – сообщает Салтанат Санатова.

Также эксперт отмечает, что в текущем месяце финансовыми управляющими будет продано 1,6% открытых долларовых позиций – это самый значительный отток с ноября 2022 года.

"Продажа доллара свидетельствует о разрушении избыточного веса доллара США, что в результате может привести к дальнейшему ослаблению американской валюты", – указывается в источнике.

Поэтому, согласно сообщению эксперта, трейдеры прогнозируют высокую вероятность снижения ставки ФРС на один процентный пункт к концу 2024 года. При этом первое снижение ожидается уже в мае следующего года.

Следовательно, снижение ставки ФРС может привести к выводу сбережений инвесторов из доллара США в другие виды активов. А это может повлечь ослабление курса американской валюты.

Ранее эксперты рассказали о том, какой окажется инфляция к концу 2023 года в Казахстане.

Также мы рассказывали, как выгодно хранить деньги в долларах и тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2049059-v-mire-otkazyvayutsya-ot-ispolzovaniya-dollarov-soobschaet-kazahstanskiy-ekspert/

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