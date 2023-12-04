Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Могут ли центробанки мира начать снижать ставку из-за замедления роста инфляции, рассказали эксперты

Опубликовано:

Доллары и евро
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Инвесторы обвиняют руководителей центральных банков в слишком медленном реагировании на замедление инфляции. Они опасаются, что это может нанести вред и так ослабшим экономикам, передает Financial Times.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Некоторые политики уже предупреждают, что центральные банки, не спешащие снижать ставку по кредитам, могут нанести вред экономикам. Так, в еврозоне в течение всего последнего года наблюдается стагнация. Политики утверждают, что действия центробанков способны особенно сильно навредить тем правительствам, у которых есть большие задолженности. Например, Италии.

Обсуждение достигло острой точки после того, как инфляция в еврозоне упала до 2,4%. Это самый низкий уровень с июля 2021 года. В результате уровень инфляции приблизился к целевому показателю банка в 2%. Дебаты по данному вопросу также назревают в США и Великобритании, несмотря на то, что уровень инфляции в этих странах не упал так сильно, как в еврозоне.

Инвесторы отреагировали на то, что инфляция в еврозоне снижается третий месяц подряд. Они делают ставки на то, как скоро ЕЦБ начнет снижать процентную ставку. Многие экономисты ожидают, что это произойдет в первой половине 2024 года. При этом инвесторы считают, что сделать это нужно намного быстрее, поэтому могут оказывать давление на центробанки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2048970-mogut-li-tsentrobanki-mira-nachat-snizhat-stavku-iz-za-zamedleniya-rosta-inflyatsii-rasskazali-eksperty/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.