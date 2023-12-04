Могут ли центробанки мира начать снижать ставку из-за замедления роста инфляции, рассказали эксперты

Инвесторы обвиняют руководителей центральных банков в слишком медленном реагировании на замедление инфляции. Они опасаются, что это может нанести вред и так ослабшим экономикам, передает Financial Times.

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Некоторые политики уже предупреждают, что центральные банки, не спешащие снижать ставку по кредитам, могут нанести вред экономикам. Так, в еврозоне в течение всего последнего года наблюдается стагнация. Политики утверждают, что действия центробанков способны особенно сильно навредить тем правительствам, у которых есть большие задолженности. Например, Италии.

Обсуждение достигло острой точки после того, как инфляция в еврозоне упала до 2,4%. Это самый низкий уровень с июля 2021 года. В результате уровень инфляции приблизился к целевому показателю банка в 2%. Дебаты по данному вопросу также назревают в США и Великобритании, несмотря на то, что уровень инфляции в этих странах не упал так сильно, как в еврозоне.

Инвесторы отреагировали на то, что инфляция в еврозоне снижается третий месяц подряд. Они делают ставки на то, как скоро ЕЦБ начнет снижать процентную ставку. Многие экономисты ожидают, что это произойдет в первой половине 2024 года. При этом инвесторы считают, что сделать это нужно намного быстрее, поэтому могут оказывать давление на центробанки.