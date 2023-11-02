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Инфляция в еврозоне упала до самого низкого за два года уровня

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Кассир проверяет евро
Евро. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Инфляция в еврозоне в октябре 2023 года упала до самого низкого уровня за последние два года, передает Financial Times.

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Показатель инфляции по итогам октября составил 2,9%. Это самое низкое значение за последние два года. Эксперты ожидают, что такая статистика может означать отказ Европейского центрального банка от дальнейшего повышения процентной ставки.

Еще в сентябре уровень инфляции составлял 4,3%. По данным Евростата, главного статистического органа ЕС, снижение уровня инфляции произошло после того, как экономика блока начала стабилизироваться в третьем квартале текущего года. Во многом это произошло из-за падения цен на энергоносители и снижения продовольственной инфляции.

Октябрьский показатель ставки в 2,9% не оправдал ожиданий экономистов, которые считали, что инфляция остановится на уровне 3,1%. Эксперты считают, что центральный банк может решить, что сделал достаточно для снижения инфляции до целевых 2%.

На прошлой неделе ЕЦБ сохранил базовую ставку по депозитам на уровне 4%, завершив беспрецедентную серию из 10 последовательных повышений. Ожидается, что Федеральная резервная система США будет придерживаться такой же позиции и не станет повышать процентную ставку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2043528-inflyatsiya-v-evrozone-upala-do-samogo-nizkogo-za-dva-goda-urovnya/

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