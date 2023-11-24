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30 лет независимости Казахстана

Какая инфляция будет к концу года в Казахстане, рассказали эксперты

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Женщины считают расходы
Калькулятор, монеты и копилка. Иллюстративное фото: Ivan-balvan/Getty Images

Инфляции в стране постепенно снижается. Аналитики AERC считают, что данная тенденция продолжится, и к концу года рост цен составит 9,53%. Что ожидается в следующем году, читайте в материале NUR.KZ.

По итогам октября инфляция в Казахстане опустилась до 10,8% за год. Такое снижение совпало с ранее сделанными прогнозами экспертов по поводу изменения темпов роста цен в стране на 2023 год.

Дезинфляционные процессы в стране продолжаются, однако аналитики Центра исследований прикладной экономики (AERC) считают, что рост цен будет уменьшаться менее быстрыми темпами, чем прогнозировалось ранее.

Так, согласно их прогнозу, по итогам ноября инфляция в Казахстане составит 10,04%, хотя в более раннем обзоре аналитики предполагали, что этот показатель снизится до 9,94%. При этом к концу 2023 года темпы роста цен в стране все равно могут опуститься ниже 10% – до 9,53% в декабре и до 9% в январе 2024 года.

Прогноз инфляции в Казахстане до января 2024 года
Прогноз инфляции в Казахстане. Инфографика: Центр исследований прикладной экономики

Почему изменили прогноз по инфляции

На итоговый прогноз повлияли как внутренние факторы, которые складываются неоднозначно, так и внешние, такие, как, например, ускорение инфляции в соседней России и возможный рост цен на энергоресурсы, которые положительно повлияют на курс тенге, однако могут вызвать проинфляционное давление на экономику Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2047384-kakaya-inflyatsiya-budet-k-kontsu-goda-v-kazahstane-rasskazali-eksperty/

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